Bob Bertemes se prépare pour le Red Bull 400 !

Le Red Bull 400? C'est 400 mètres de course sur une piste de saut à ski inclinée à 35 degrés. Ce contest hors normes aura lieu demain, le samedi 3 octobre, à Bischofshofen en Autriche. Et Bob Bertemes, coureur sur piste luxembourgeois, y participera ! Comment s'est-il préparé ? Et quels sont ses objectifs ? Tu le lis ici !

Le Red Bull 400? C'est 400 mètres de course sur une piste de saut à ski inclinée à 35 degrés. Ce contest hors normes aura lieu demain, le samedi 3 octobre, à Bischofshofen en Autriche. Et Bob Bertemes, coureur sur piste luxembourgeois, y participera ! Comment s'est-il préparé ? Et quels sont ses objectifs ? Tu le lis ici !

Le Red Bull 400? C'est 400 mètres de course sur une piste de saut à ski inclinée à 35 degrés. Ce contest hors normes aura lieu demain, le samedi 3 octobre, à Bischofshofen en Autriche. Et Bob Bertemes, coureur sur piste luxembourgeois, y participera ! Comment s'est-il préparé ? Et quels sont ses objectifs ? Tu le lis ici !

Depuis combien de temps fais-tu de l'athlétisme ?

J'ai commencé à courir très tôt, vers 3-4 ans, car j'ai une famille très athlétique. Mon père faisait du triathlon et lorsqu'il participait à une course sur route, je participais à la course des enfants. Je me suis tellement amusé que j'ai continué à courir. J'ai aussi essayé d'autres sports, mais je n'ai jamais cessé de courir et c'est toujours ça que j'aime le plus.

J'ai commencé à courir très tôt, vers 3-4 ans, car j'ai une famille très athlétique. Mon père faisait du triathlon et lorsqu'il participait à une course sur route, je participais à la course des enfants. Je me suis tellement amusé que j'ai continué à courir. J'ai aussi essayé d'autres sports, mais je n'ai jamais cessé de courir et c'est toujours ça que j'aime le plus.

J'ai commencé à courir très tôt, vers 3-4 ans, car j'ai une famille très athlétique. Mon père faisait du triathlon et lorsqu'il participait à une course sur route, je participais à la course des enfants. Je me suis tellement amusé que j'ai continué à courir. J'ai aussi essayé d'autres sports, mais je n'ai jamais cessé de courir et c'est toujours ça que j'aime le plus.

Maintenant, je suis coureur sur piste et je fais principalement des courses de 1500m et 5000m. Pourtant, je fais aussi parfois des courses sur route de plus de 10km et des demi-marathons.

Maintenant, je suis coureur sur piste et je fais principalement des courses de 1500m et 5000m. Pourtant, je fais aussi parfois des courses sur route de plus de 10km et des demi-marathons.

Maintenant, je suis coureur sur piste et je fais principalement des courses de 1500m et 5000m. Pourtant, je fais aussi parfois des courses sur route de plus de 10km et des demi-marathons.

Est-ce la première fois que tu participes au Red Bull 400 ?

En effet ! Je connais la course depuis plusieurs années déjà et je me suis toujours demandé comment je m'en sortirais dans un défi aussi unique.

En effet ! Je connais la course depuis plusieurs années déjà et je me suis toujours demandé comment je m'en sortirais dans un défi aussi unique.

En effet ! Je connais la course depuis plusieurs années déjà et je me suis toujours demandé comment je m'en sortirais dans un défi aussi unique.