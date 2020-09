Suivez la finale belge du Red Bull Solo Q en direct sur Twitch !

Comment se sont déroulés les qualifications pour le Red Bull Solo Q ?

Big Boss Poopy : « Étonnamment bon ! J'ai fait de League of Legends un défi cette année et quand j'ai entendu parler de ce tournoi, je me sentais immédiatement interpellé. Grâce à un petit coup de pouce de mes amis, je me suis inscrit et maintenant je suis bientôt en finale ! Très excitant tout ça, mais je suis déjà heureux d'être arrivé là. Le fait de devoir utiliser mes propres capacités en tant que joueur individuel me donne plus de confiance en tant que joueur et me motive à devenir encore meilleur ! »