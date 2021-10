Guillaume De Ridder : « Je suis tout à fait prêt pour Spa-Francorchamps ! »

Cinq voitures. Asphalte et gravier. Quatre tours. Aussi vite que possible. C'est ça, le rallycross ! Ce week-end, le championnat s'arrête à Spa-Francorchamps , avec un Belge au départ : Guillaume De Ridder qui est d'ailleurs à la tête de la division RX2. Il nous explique en détails ce qu'est ce sport automobile spectaculaire.

Qu'est-ce que le rallycross ?

« C'est la course sur un circuit avec différentes surfaces : asphalte et gravier. On démarre avec 5 voitures et on doit effectuer 4 tours le plus rapidement possible, dont 1 tour joker qui est beaucoup plus long. Il faut donc penser tactiquement pour être le premier à franchir la ligne d'arrivée. »

« Le Championnat du monde est divisé en différentes catégories. RX1 est la classe supérieure. Il y a plus de 600bhp sous ces capots. De 0 à 100 kilomètres par heure en 1,9 seconde. Moi, je conduis une RX2e, 335bhp et entièrement électrique. Il y a aussi le RX3 avec une puissance d'environ 80bhp. C'est l'un des rares championnats officiels de la FIA, à côté de la F1, du WRC, du WEC et de la Formule E. »

Comment t'es-tu retrouvé dans les Championnats du monde de Rallycross de la FIA ?

« J'ai commencé à courir quand j'avais 10 ans. J'ai fait du karting dans les championnats belges et internationaux. Mon rêve était de devenir pilote de F1, mais cela demande beaucoup de ressources. J'ai changé d'orientation et j'ai étudié pour devenir ingénieur. Je me suis spécialisé à Paris et j'ai réussi à obtenir un contrat de formation chez Renault. Entre-temps, je suis passé des gocarts au rallye et, après quatre ans, du rallye au rallycross. J'ai immédiatement commencé dans la deuxième division RX2 et j'ai terminé troisième au championnat du monde. En 2018, j'ai concouru pour le titre, mais à cause de problèmes techniques, j'ai terminé deuxième. En 2019, j'ai brièvement participé à la compétition RX1, mais la voiture ne faisait pas le poids face aux Volkswagen et aux Peugeot de l'époque. J'ai quand même beaucoup appris. Maintenant, je suis de retour en deuxième division et en tête du classement. C'est parti pour Spa-Francorchamps ! »

Guillaume De Ridder © Red Bull Content Pool

Les courses sont très excitantes. Vous vous heurtez même l'un à l'autre...

« En effet ! Et ce contact est vraiment merveilleux. Cela fait partie de notre stratégie. On ne peut pas frapper les autres voitures à l'arrière. Le but est vraiment de mettre la pression et à forcer les autres conducteurs à faire des erreurs. Cela m'a vraiment manqué dans les rallyes réguliers. La voiture est vraiment spéciale. Il ne reste rien de la voiture originale, à part la carrosserie et les performances. Il faut s'y habituer, mais une fois que l'on maîtrise la voiture, c'est génial : la course, les sauts, le contact, les différentes surfaces... Il y a tellement de choses qui se passent tout le temps. »

On ressent un tel contact beaucoup plus qu'on ne le pense. On voit l'autre voiture arriver, on se prépare. Et puis tu l'attrapes. Parfois, les dégâts sont trop importants et cela devient un DNF. Mais ensuite, ton équipe répare la voiture pour le prochain tour et on recommence ! Guillaume De Ridder

Guillaume De Ridder © Red Bull Content Pool

C'est une course à domicile ce week-end. A quoi faut-il s'attendre à Spa-Francorchamps ?

« Une course à domicile est toujours spéciale. Soudainement, il y a beaucoup plus d'attention de la part de la presse. Ta famille et tes amis viennent aussi pour regarder. Mais j'essaie vraiment de me concentrer. L'enjeu est énorme, mais on s'y habitue. Et j'ai hâte de courir devant mon propre public ! »

« Attendez-vous à beaucoup de dépassements. Certaines parties de la piste sont très larges et donc idéales pour les dépassements. Il y a un long virage en gravier avec beaucoup d'options pour conduire. Et bien sûr, le secteur de l'Eau Rouge est toujours particulier. Monter est vraiment excitant, mais descendre est aussi une sensation spéciale. »