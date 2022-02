Liam Everts : « Ces gars n'ont pas peur de te donner un coup de coude. »

de faire honneur à ce légendaire numéro 72. Après une excellente saison en 2021, c'est maintenant une ligne droite vers le championnat du monde MX2 qui commence ce week-end à Matterley Basin. Et Liam a hâte d'y être ! Nous sommes passés chez lui pour lui demander comment se déroulent les derniers préparatifs, pour admirer ses motos pour 2022 et regarder bouche bée l'incroyable collection de souvenirs de MX de son père Stefan. Y a-t-il des motos MX suspendus au plafond dans ta maison ? Don't think so !

« Et cette année, il y a aussi le championnat du monde. Le niveau y est beaucoup plus élevé que dans la classe européenne. Cela fera une différence pour moi. Tout est plus rapide et plus dur. Ces gars-là n'ont pas peur de te donner un coup de coude de temps en temps (rires). Ce ne sera pas facile. »

