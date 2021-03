Martijn Wydaeghe est le copilote de notre Thierry Neuville depuis le début de cette année. Et la réussite sourit à notre compatriote de 28 ans ! En tant que dernier venu de l'équipe Hyundai Motorsport, il a déjà aidé Neuville à décrocher deux podiums cette saison. Grand temps de faire sa connaissance. Entre toutes les courses, les entraînements et les préparatifs, nous avons pu l’attraper pour une interview !

Comment es-tu arrivé dans le monde du rallye ?

« Mon frère aîné de 10 ans était également copilote jusqu'à il y a quelques années. Il le faisait uniquement comme passe-temps, mais c'est grâce à lui que je suis entré en contact avec le rallye. Je suis allé l’encourager pendant les compétitions, je l'aidais à nettoyer les vitres de sa voiture et je notais les chronos à la fin des étapes. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pourraient plus tard m'aider à faire carrière dans le sport moi-même. Après les heures d'école, j'étudiais souvent les images de bord des meilleurs pilotes belges et internationaux. Tout pour me préparer au mieux à ma propre carrière. »

Où et quand ont eu lieu tes premières courses ?

« Mes débuts en tant que copilote ont eu lieu en 2012. J'ai participé au Tac Rally à Tielt - une manche du championnat de Belgique - avec une Ford Fiesta R2. À l'époque, il était surtout important que tu montrais que tu voulais vraiment réaliser quelque chose et que tu ne le faisais pas uniquement comme un passe-temps. J'ai été remarqué par quelques professionnels (dont Freddy Loix) qui m'ont aidé à acquérir de l’expérience. »

En 2013, tu as conduit ta première course en WRC. Quels ont été les moments forts de ta carrière depuis ?

« Ce premier WRC est quelque chose que je n’oublierai jamais, mais le premier vrai moment fort est venu en 2016, quand j'ai été contacté pour la première fois par Hyundai Motorsport. J'ai eu l'opportunité de terminer un programme de 2 ans en tant que copilote du Coréen Chewon Lim. Nous faisions partie du programme de développement de Hyundai Motorsport où j'ai beaucoup appris en 2 ans. »

« Un deuxième temps fort a été le Rallye de Monte-Carlo en 2019, alors que j'étais encore navigateur de Guillaume de Mévius. Nous avons fait une course fantastique et enregistré quelques-uns des temps les plus rapides en WRC2. Malheureusement, le dimanche matin, nous nous sommes plantés dans le décor, mais j’en garde quand même de bons souvenirs. »

Comment as-tu vécu tes premiers rallyes avec ta nouvelle équipe ?

« Je connaissais déjà assez bien 90% de l'équipe depuis la précédente collaboration en 2016 et 2017, donc j'avais un peu l'impression de rentrer à la maison. En tant que copilote à ce niveau, il est très rassurant de se retrouver dans une équipe comme Hyundai Motorsport. On est entouré de vrais professionnels, tout le monde connaît et fait très bien son travail et je peux me concentrer pleinement sur mes propres tâches. »

Quelle sensation ça te donne de te retrouver sur le podium dès ta première course ? Et en plus lors du mythique Monte-Carlo !

« FANTASTIQUE ! Je n'avais jamais osé rêver ça. Il m'a fallu quelques jours pour réaliser ce que Thierry et moi avions réalisé ensemble. Mais cela prouve une fois de plus : quand on veut, on peut ! »

Et entre-temps, un autre podium s’y est ajouté. Le début d’une longue série ?

« Espérons-le ! Une place sur le podium est la motivation parfaite pour continuer à travailler, évoluer et viser la perfection. Nous avons une bonne position de départ pour la prochaine manche du WRC en Croatie, et cette position sera également d'une grande importance plus tard dans la saison. On se donnera à fond ! »

Quelles qualités doit avoir un bon copilote ?

« En tant que copilote, tu dois être très bien organisé - avant, pendant et après le rallye. De plus, la résistance au stress et l'inventivité sont également un must absolu. Mes atouts personnels en tant que copilote sont mon calme, ma précision et ma motivation pour en tirer le meilleur parti. »

« Être un bon copilote, ça s’entraîne bien sûr. Tu apprends le métier même en analysant, étudiant et répétant régulièrement les images de bord. En écoutant ce que tu as dit, tu remarques souvent immédiatement ce qui reste à travailler. Pour la partie physique, je suis accompagné par un coach sportif expérimenté. Ses schémas d'entraînement me permettent de rester en forme pour que je puisse facilement tenir le coup pendant toute une semaine. »

Comment ça se passe, dans la voiture ?

« Lors d'un rallye, Thierry et moi sommes bien évidemment très concentrés. Nous faisons notre travail, nous communiquons pour améliorer nos performances et il y a une interaction constante entre l'équipe, Thierry et moi-même. »

« La communication entre le pilote et le copilote est également extrêmement importante. Et chaque pilote a ses propres préférences dans ce domaine. Je dois donc encore m'habituer aux habitudes de Thierry, mais on progresse très vite. Chaque jour, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour atteindre le plus haut niveau. De toute façon, travailler avec un athlète comme Thierry me permet de me surpasser. Et même entre les différents rallyes, nous gardons cette même passion, car l'objectif est clair cette année ! »

Veux-tu un jour prendre le volant toi-même ?

« Ce n'est absolument pas mon ambition. Mon grand rêve était de devenir copilote en raison des responsabilités, des défis uniques et des tâches qui en découlent. J'adore mon travail et je n'échangerais pour rien au monde mon cahier contre un volant (rires). »

Quel est ton objectif principal pour l'année prochaine et au-delà ?

« Ce serait formidable de pouvoir concourir pour le titre lors de notre première année ensemble ?! Et après ... prolonger ce titre (rires) ! »