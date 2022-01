Thierry Neuville : « Beaucoup de nouveautés, mais c'est très excitant ! »

Beaucoup de nouveautés cette année dans le monde merveilleux du WRC : voitures hybrides, nouvelles règles, arrêts inconnus au calendrier... Mais heureusement, certaines choses restent les mêmes. Notre Thierry Neuville , par exemple, ne cache pas son ambition de devenir champion du monde. Juste avant le Rallye de Monte-Carlo , nous l'avons retrouvé pour une interview !

Au fait, savais-tu que tu peux passer un moment en tête-à-tête avec Thierry ? En effet, une journée dans le sillage de l'un des meilleurs pilotes de course du monde, y compris une séance de cross-karting. Ça sonne bien, n'est-ce pas ? Joue au quiz et qui sait, tu feras peut-être bientôt la course en buggy dans le jardin de Thierry Neuville !

Nouvelle saison, même objectif ?

« C'est vrai ! Nous ferons tout pour remporter la victoire. Et nous travaillons très dur pour y parvenir. On s’y prendra plus ou moins de la même façon, mais il y a un élément clé qui rendra le tout un peu plus excitant : de nouvelles voitures hybrides et de nouvelles règles sur la route. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais cela vaut aussi pour les autres équipes. Le championnat peut présenter quelques surprises cette saison, mais chacun a sa chance dans la course au titre. Le message est donc de travailler encore plus dur pour s'adapter le plus rapidement possible. Quoi qu’il en soit, ce sera à nouveau une année très intéressante ! »

Quelles sensations te procure la voiture ?

« Il est trop tôt pour dire comment je ressens la voiture à ce stade. C'est un processus d'apprentissage et nous découvrons encore de nouvelles choses chaque jour lorsque nous la conduisons. Presque tout est nouveau et cela peut poser des problèmes au volant, d'autant plus que le passage du moteur à un système hybride n'est pas la seule nouveauté. »

« La nouvelle voiture a également perdu beaucoup de soutien aérodynamique et le châssis offre moins de possibilités avec un débattement de suspension réduit, pas de différentiel central électronique et une boîte de vitesses à seulement 5 vitesses. L’ajustement de la voiture est devenu plus compliqué car nous avons moins d'options de réglage et l'équilibre est tout à fait différent. Le boost électrique fournit beaucoup de puissance supplémentaire en accélération pure, mais la gestion de l'énergie électrique reste une découverte et il faut du temps pour comprendre comment l'utiliser et comment cela affecte le comportement de la voiture. Il y a beaucoup de nouveautés et c'est certes difficile, mais excitant en même temps. »

Est-ce que ton expérience en WRC t’aide à gérer cette innovation ?

« L'expérience globale que nous avons, nous aide absolument. Nous savons déjà comment nous organiser, combien nous devons travailler et comment préparer au mieux les événements... Ceci étant dit, nous devons complètement adapter notre conduite à la nouvelle voiture, même pour les rallyes que nous connaissons depuis des années. Comme toujours, je vais tout donner cette année, sans relâche, et après on verra. »

Quels sont tes principaux concurrents cette année ?

« Tout le monde sera un concurrent cette année. Chaque équipe a des pilotes talentueux et il y a tellement d'aspects à prendre en compte cette saison... Pendant ce championnat, on devra plus que jamais tenir compte de mon coéquipier Ott Tänak et Elfyn Evans. »

Qu'est-ce qui fait de Hyundai une équipe top ?

« J'ai appris tellement de choses avec cette équipe et Hyundai Motorsport a toujours fait beaucoup d'efforts et travaillé très dur pour arriver au sommet. Et maintenant, ils se surpassent à nouveau avec la nouvelle génération de voitures. Ils sont comme une famille pour moi en qui j'ai entièrement confiance et où je peux m'épanouir. Ici, je peux me donner à 110% chaque jour ! »

Martijn entame sa deuxième année en tant que copilote. Comment s'est passée la collaboration ?

« En 2021, la collaboration avec Martijn a commencé un peu précipitamment et nous avons dû apprendre à nous connaître pendant les courses. Après une saison d'expérience, nous avons pu peaufiner beaucoup de choses et corriger si nécessaire. Nous nous entendons très bien et Martijn est une personne très professionnelle et positive. Nous savons que la nouvelle saison ne sera pas facile, mais nous sommes une bonne équipe et 100% prêts à relever le défi. »

Il y a plusieurs courses bien connues au calendrier, mais le Japon, par example, est également ajouté au programme. Quelle course attends-tu le plus ?

« Pour l’heure, j’ai hâte de rouler le Rallye de Monte-Carlo, car nous verrons alors où nous en sommes et comment la nouvelle voiture se comporte en conditions de course. Mais comme chaque année, ce sera aussi la course la plus difficile ! C'est déjà un rallye difficile avec des conditions changeantes, et cette année nous prendrons le départ avec une nouvelle voiture. On a vraiment hâte d'y être, mais avec un pincement au cœur (rires). »

« Tout comme la saison dernière, nous avons beaucoup de nouveaux événements au calendrier, mais nous les préparerons de la même manière que nous l'avons fait jusqu'ici. Il n'y a pas vraiment de courses que j'appréhende. J'aime toutes les surfaces, du moment qu'on s'amuse dans la voiture (rires). »

Avec Red Bull On Track, les gens peuvent jouer à un quiz et gagner une séance de cross-karting avec toi. À quoi peuvent-ils s'attendre ?

« Ils peuvent s'attendre à beaucoup de plaisir ! Une Cross Car est un « buggy » à propulsion arrière. Elle est facile à conduire même si on n'est pas un pilote professionnel et elle offre de très bonnes sensations. C'est une machine très réactive. »