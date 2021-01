Thierry Neuville : « Je veux devenir champion du monde ! »

La nouvelle saison WRC débutera officiellement le jeudi 21 janvier avec le premier rallye à Monte-Carlo . Notre Thierry Neuville s'y est naturellement imposé l'an dernier, et aimerait le refaire rapidement. Gagner à Ypres fait également partie de son programme. Et enfin remporter ce titre mondial. Mais comment se prépare-t-il ? Et que pense-t-il de l'année écoulée ? Un entretien !

La nouvelle saison WRC débutera bientôt. Comment vous préparez-vous physiquement et mentalement ?

« Je m'entraîne tous les jours et je me maintiens en très bonne forme car c'est extrêmement important. Je cours et fais du vélo régulièrement et je fais des exercices de musculation avec mon entraîneur, y compris des exercices spécifiques pour entraîner les muscles que j'utilise en conduisant et pour améliore mon endurance dans la voiture. »

« Je suis tout à fait prêt, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Chaque rallye apporte beaucoup de pression et de stress, mais vous apprenez à gérer cela au fil des ans. Ce n'est bien sûr pas toujours facile, mais je dois aussi être fort mentalement pour réaliser mon rêve ultime : conquérir le titre mondial. »

Thierry Neuville © Thierry Neuville

Quels sont vos plus grands objectifs cette année, en plus de remporter le titre mondial ?

« Je veux être la meilleure version de moi-même. Je travaille dur pour atteindre mes objectifs, mais il n’y a pas que le rallye dans la vie. J'ai une belle famille et je suis également impliqué dans l'entreprise que j’ai fondée avec mon frère : LifeLive . Je veux aider les moins démunis autant que possible, et c'est pourquoi je soutiendrai une bonne cause à chaque rallye cette année. Je veux trouver l'équilibre parfait et donner le meilleur de moi-même dans tous les domaines. »

Quel rallye attendez-vous le plus ?

« Je pense que vous connaissez déjà la réponse (rires) ! J'ai vraiment hâte de rouler le rallye d'Ypres , qui a récemment été officiellement inscrit au calendrier WRC. C'est mon match à domicile personnel et ce sera aussi la première fois qu’on roule un rallye WRC en Belgique. C'est un sentiment tellement génial d'être encouragé par vos fans et votre famille. Ce ne sera absolument pas une course facile et je pourrais ressentir un peu de pression supplémentaire pour rouler une bonne course à domicile, mais je serai au départ avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme ! »

Qu'est-ce qui rend le rallye d'Ypres si difficile ?

« C'est un rallye très difficile avec beaucoup de lignes droites mais aussi beaucoup de croisements et de virages à 90 degrés. Vous atteignez une vitesse très élevée et vous devez toujours ralentir rapidement en première vitesse, mais c'est difficile car la route est souvent glissante et les fossés sont très profonds. Pas facile, mais on se donnera à fond ! »

Thierry Neuville © Red Bull Content Pool

Que vous inspire la saison passée ?

« Des sentiments mitigés. La saison a démarré étonnamment bien avec la victoire à Monte-Carlo, un exploit très spécial lors d'une épreuve légendaire. Et pour le reste bien sûr, ce fut une année très étrange. Les rallyes de Suède et du Mexique ont été écourtés en raison des circonstances, nous avons dû faire face à toutes sortes de nouvelles réglementations et restrictions ... Mais le plus important était de rester en bonne santé et de faire ce qu’il faut pour assurer la sécurité de tout le monde. C'était une priorité. Après la longue interruption, nous avons vraiment essayé de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque rallye parce que nous ne savions pas encore lesquels auraient lieu et lesquels seraient annulés. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons terminé deuxième en Turquie et en Sardaigne. Et même si je voulais gagner, j'étais content de ces performances. La dernière course de l’année n’a certainement pas été la meilleure de la saison, mais j’ai appris de mes erreurs. »

Quel est l’exploit dont vous êtes le plus fier ?

« La victoire de l'année dernière à Monte-Carlo a été l'une de mes plus belles et j'en suis toujours très fier. C'est toujours une course difficile en raison des conditions rudes, des prévisions météorologiques changeantes et des choix de pneus difficiles. Il faut vraiment connaître la route de bout en bout et c'est un grand défi. C'est un événement stressant, mais cela rend une victoire d'autant plus spéciale, surtout lorsque vous vous battez aussi fort que l'an dernier jusqu'à la fin. J'ai gardé mon sang-froid et j'avais le contrôle total. Une victoire spéciale lors d'un événement légendaire ! »

« Cette année, le rallye de Monte-Carlo est à nouveau le premier de la série. Et bien sûr, je veux recommencer la saison en beauté . Le sentiment de la victoire de l'année dernière m’exalte toujours et mon objectif est de gagner à nouveau cette année ! »

Où avez-vous manqué une opportunité l'année dernière ?

« Probablement au Rallye d'Estonie. Nous aurions pu monter sur le podium. Tout s'est bien passé et nous avons vraiment fait le maximum, mais notre voiture a dérapé dans un virage serré et l'arrière de la voiture a heurté un banc, endommageant notre suspension arrière droite. Nous n'étions pas les seuls à avoir eu des problèmes là-bas, mais nous étions les seuls à ne pas pouvoir continuer. Parfois, ça se passe comme ça ... un manque de bol. »

Thierry Neuville in Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Qui sera votre plus grand concurrent ?

« Toyota, sans aucun doute. Ils ont d'excellents pilotes et une très bonne voiture. Mais nous avons prouvé que nous sommes tout aussi bons et nous sommes impatients de nous battre cette saison ! »

Dans quelle mesure vous vous valez ?

« Difficile à dire ... Nous avons un niveau égal et les deux équipes travaillent très dur pour atteindre la perfection. En fonction de la surface et du type de course, nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Mais à la fin du week-end, les voitures ne sont toujours qu'à quelques secondes d'intervalle. Nous avons remporté le titre constructeur pour la deuxième année consécutive, alors disons simplement que nous sommes un peu mieux (rires) ! »

Comment se porte votre famille Hyundai ?

« Très bien ! Nous travaillons tous dans le même sens pour préparer la voiture à toutes les conditions possibles. Nous communiquons bien les uns avec les autres et il y a un respect mutuel au sein de l'équipe. La partie stratégique est pour Andrea et Alain et ils le font toujours très bien, ce sera donc sans aucun doute aussi le cas cette année. Nous sommes fin prêts pour rouler une grande année ! »

Serez-vous champion du monde des rallyes cette année ?