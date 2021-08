Le premier rallye d'Ypres a eu lieu en 1965 et est devenu depuis l'une des courses les plus célèbres d'Europe. Mais pour la première fois dans l'histoire, c'est la caravane du WRC qui s'arrêtera dans la ville de Flandre occidentale ce week-end !

Notre Thierry Neuville y a déjà remporté une victoire en 2018. Saura-t-il tirer le meilleur parti de son avantage du terrain une fois de plus ? Nous avons survolé la ville ensemble dans son hélicoptère et nous lui avons posé la question !

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

Ce week-end, tu seras au départ à Ypres. Et ce n'est pas la première fois ?

« En effet ! J'ai participé au Rallye d'Ypres huit fois au total. Quelques fois, je ne me suis pas vraiment battu pour gagner, mais c'était ma première course avec une nouvelle voiture ou pour Hyundai. En 2018, j'ai remporté ma première victoire à Ypres. C'était un grand rallye, mais très délicat, comme toujours. »

Qu'est-ce qui rend le rallye d'Ypres si difficile ?

« C'est un rallye très délicat avec beaucoup de lignes droites mais aussi beaucoup de croisements et de virages à 90 degrés. On atteint une vitesse très élevée, puis on doit toujours ralentir jusqu'à la première vitesse, mais c'est difficile car les routes sont souvent très glissantes et les fossés très profonds. On ne trouve pas de telles conditions ailleurs. Une petite erreur peut rapidement se transformer en un gros accident. Ce sera assez difficile, mais nous allons tout donner ! »

Quel est ton meilleur souvenir ici ?

« Question difficile ! Lors de ma deuxième course à Ypres, en 2009, j'ai eu la chance de conduire pour la première fois une nouvelle voiture très rapide. J'étais le plus rapide lors du shakedown et pour la première fois, je me suis senti comme l'un des meilleurs pilotes du monde... Ce fut une grande surprise pour tout le monde, y compris pour moi. Au final, je n'ai pas pu gagner la course par manque d'expérience. Mais j'en ai gardé un excellent souvenir ! »

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

C'est la première fois qu'une épreuve du WRC est organisée en Belgique. Ça fait quoi d'entrer dans l'histoire ?

« Martijn et moi attendions ce rallye avec impatience, le premier rallye WRC dans notre propre pays ! Quelle belle sensation que d'être encouragé par ses fans et sa famille ! Ce ne sera pas une course facile, c'est sûr, mais je serai au départ avec fierté et beaucoup d'enthousiasme en tout cas ! »

Tout le monde s'attend à ce que tu fasses bien ici, car c'est ta huitième course à Ypres. Cela signifie-t-il plus de pression ?

« Non, juste moins en fait. Il y a peut-être un ou deux concurrents ayant une expérience sur des routes similaires, mais je suis toujours le seul à avoir conduit dans la même voiture, sur la même route. Cela devrait normalement jouer en notre faveur (rires). Je suis confiant, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être concentrés à 100%. Tout le monde va travailler dur pour nous battre. »

Comment fais-tu pour rester concentré à 100% pendant la course ?

« J'essaie toujours de rester aussi calme que possible. Bien sûr, je suis un peu nerveux, mais il faut toujours avoir confiance en soi, en son copilote et en le reste de l'équipe. Et essayer de tirer le meilleur parti de chaque situation. Le travail d'équipe est essentiel pour ça. Nous avons tous nos côtés positifs et moins positifs, mais ensemble nous sommes forts. »

Thierry Neuville in Ieper © Thomas Sweertvaegher

Quels sont tes côtés positifs et moins positifs alors ?

« En tant que coureur, je suis plutôt polyvalent. J'ai gagné sur l'asphalte et sur la neige et je peux prendre de la vitesse quand c'est nécessaire. Et à un niveau personnel, je suis très facile à vivre, je pense. J'ai toujours eu de bonnes relations avec mon équipe et cela rend tout le travail beaucoup plus agréable. »

« Ce qui est moins positif, c'est que j'ai très peu de patience. Je déteste attendre quelque chose, et si les choses ne vont pas assez vite à mon avis, je peux m'énerver sérieusement à ce sujet. Mais ça fait partie du jeu, non (rires)? »

Tu vas remporter la victoire à Ypres ?

« C'est certainement l'intention (rires)! »

Et qu'est-ce que tu veux réaliser en plus de gagner le titre mondial ?

« Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je travaille dur pour atteindre mes objectifs, mais le rallye n'est pas tout. J'ai une famille merveilleuse et je m'occupe également de l'entreprise que j'ai fondée avec mon frère : LifeLive. Je veux aider autant que possible les personnes qui ont moins de chance, alors depuis cette année, je soutiens une association caritative à chaque rallye. Au Rallye d'Ypres, par exemple, je fais un don à la Croix-Rouge pour aider à la reconstruction après les inondations dans notre pays. Je veux trouver l'équilibre parfait et donner le meilleur de moi-même dans tous les domaines ! »