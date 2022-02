Wout van Aert : « La chair de poule sur toutes les pentes »

« Absolument ! Après les Championnats de Belgique de Cyclocross, j'ai eu plus de temps pour me préparer pour la saison sur route. Cela m'a donné plus de repos que les années précédentes et je suis encore plus excité de commencer au printemps. Physiquement, j'ai également eu plus de temps pour me préparer et m'entraîner. »