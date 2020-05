Du jeu-vidéo au cinéma : les tops et les flops !

Les jeux semblent une source d’inspiration inépuisable pour les films, avec des résultats qui frôlent la perfection... mais aussi des navets déplorables. Voici ce que nous pensons de certaines des adaptations les plus réussies ou carrément abominables.

Resident Evil & Resident Evil Extinction

Le premier et le troisième des six films de la franchise Resident Evil sont non seulement très potables en tant qu'adaptations cinématographiques, mais fournissent également du divertissement zombie apocalyptique très fort à ceux qui ne connaissent pas forcément le matériel source. Dans une démarche peu orthodoxe, mais finalement intelligente, les scénaristes introduisent le personnage d'Alice et Mila Jovovich lui donne vie avec maestria. Notre verdict : limitez-vous à ces deux-là et vous obtiendrez DU PLAISIR D'ÉPOUVANTE ET DE SURVIE EXTRÊMEMENT POTABLE.

Angry Birds : Le Film

Même si on ne prend pas en compte la surdose d'excellents films d'animation des dix dernières années, le film sur les oiseaux catapultes en colère reste l’un des films les plus médiocres. Que ce film ait même un successeur reste pour nous l'un des grands mystères d'Hollywood. Non, DANS CE CAS, NOUS PRÉFÉRONS ENDURER ENCORE UNE FOIS LA REINE DES NEIGES.

Hitman & Hitman: Agent 47

Le suspense et l’interminable patience que demande ce tueur à gages chauve sociopathe dans le jeu ont été échangés contre une action flegmatique dans les films. Une sorte de vibe pré-John Wick bien dosée, mais mieux habillé et avec une certaine beauté féminine. Les snobs du ciné ne seront peut-être pas d'accord, mais nous trouvons qu’ IL DÉPASSE LARGEMENT NOS ATTENTES.

Lara Croft: Tomb Raider & Tomb Raider

Nous parlons du premier avec Angelina Jolie parfaitement castée et du reboot avec Alicia Vikander également parfaitement castée. Chaque film mettant ses propres accents différents sur la crédibilité, des héroïnes plus grandes que nature et des cascades spectaculaires. En tant que fans des actrices et des jeux, notre verdict pour ces deux titres - et uniquement ces deux : REÇUS .

Super Mario Bros

Aussi populaire que le plombier moustachu de Nintendo puisse être, lorsqu’on lui consacre un film, on n’a pas vraiment d'histoire pour construire une intrigue et pour sortir le jeu de ses deux dimensions (de l’époque). Pour une raison ou une autre, le film semble avoir oublié cette histoire et a même encore supprimé une dimension. Tout notre respect pour ce que Bob Hoskins a fait avec l'animation dans Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, mais ce film-ci est une CATASTROPHE TRAGIQUE.

Warcraft

Pendant des années, les bande-annonce en images de synthèse de Warcraft ont été parmi les meilleures réalisées pour des jeux. Par conséquent, les attentes concernant le film Warcraft - qui a également été réalisé sous la stricte supervision de Blizzard - étaient assez élevées. Mais cet amour pour le « lore », des animations de synthèse supérieures et des rendus assez corrects des vrais acteurs n’ont malheureusement pas permis de créer un film qui dépasse le score MOYEN .

Sonic The Hedgehog

Malgré tout le tapage sur l'aspect psychopathique du hérisson bleu à grande vitesse, nous étions déjà à moitié convaincus par le facteur Jim Carrey dans le rôle du Dr. Robotnik. Le fait que le film n'ait qu'un lien spirituel avec le gameplay et tente sans scrupule de gagner de l'argent avec une mascotte - admettez-le, légèrement datée - ne nous a pas empêchés de nous regarder mutuellement en HOCHANT LA TÊTE D’UN AIR MODESTEMENT APPROBATEUR.

Assassin’s Creed