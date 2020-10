Frissonner pour Halloween ? Voici les 5 jeux les plus terrifiants !

En plus des citrouilles, des déguisements et des films, les jeux vidéo peuvent également te faire frissonner à Halloween. Nous te donnons un petit aperçu des cinq jeux les plus effrayants qui te donneront à coup sûr des sueurs froides ! Auquel oseras-tu jouer ?

1. Maid of Sker

Ce court jeu d'horreur de survie mérite l'attention de tout amateur du genre. Il n'y a pas une once de fioritures inutiles dans cette expérience à la fois pleine d’ambiance et effrayante qui te gardera sur tes gardes de l'écran de démarrage jusqu’au générique de fin. Maid of Sker est un cauchemar surnaturel à la première personne dans lequel ton personnage erre dans un hôtel hanté sur une île isolée en 1898. Retenir ton souffle peut être une tactique de survie dans ce jeu ... Mais ce n'est pas une garantie !

2. The Dark Pictures: Little Hope