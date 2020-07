Les jeux à ne pas manquer en juillet !

Les nouveaux jeux vidéo de ce mois-ci offrent une excellente alternative aux joueurs dont les projets de vacances ont été annulés. Lequel choisis-tu ?

Marvel’s Iron Man VR

Ce jeu Iron Man met définitivement fin à la période de calme des nouveaux titres pour la PlayStation VR. Beaucoup d'experts sont d'opinion que c'est l'un des meilleurs jeux jamais réalisés pour le casque VR de Sony. Les projections du casque, les armes explosives et les capacités étourdissantes de la combinaison blindée de Tony Stark semblent faites pour un jeu comme celui-ci. Ajoutez à cela un scénario convaincant et on obtient un excellent jeu (VR) !

Lancé le 3 juillet pour PSVR.

F1 2020

Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit du jeu vidéo officiel de la Formule 1. La, ahem, formule est bien connue et une fois de plus raffinée. Avec toutes les voitures, les pilotes, les circuits, les sponsors et les règles de la vraie saison. La nouveauté est la possibilité de diriger ta propre onzième équipe vers la tête du classement en tant que manager. Pour une session courte ou marathon et avec une expérience authentique de la F1 adaptée à chaque type de joueur.

Lancé le 10 juillet pour PC, PS4 et Xbox One.

Death Stranding

Pour beaucoup, c'est le meilleur jeu de 2019. Dans le chef-d'œuvre de Kojima, jusqu'à présent exclusif à PS4, il faut réunir les États-Unis fragmentés en tant que messager dans un avenir post-apocalyptique. Cela semble assez simple et peut-être même un peu ennuyeux, mais crois-nous, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ou plutôt, de l'épique, l'hyperambitieux, parfois totalement fou trip qu'est Death Stranding. C'est aussi un vrai champion visuel, qui est encore plus réussi sur PC et qui présente des missions supplémentaires avec des éléments de quelques autres classiques du jeu.

Lancé le 14 juillet pour PC.

Ghost of Tsushima

Après Sekiro l'année dernière et Nioh 2 cette année, Ghost of Tsushima sort maintenant un troisième grand jeu de samouraï. Cette fois, il est plus ou moins ancré dans l'histoire et remplace toute sa fantasy pour des combats à l'épée plus réalistes et des manœuvres de ninja. Sur l'île japonaise de Tsushima quelque part en 1270, tu crées un mouvement de résistance contre une force d'invasion mongole en tant que dernier samouraï survivant de ton clan. Un jeu qui a l'air si bien, que nous croyions qu'il s'agissait d'un titre de PS5.

Lancé le 17 juillet pour PS4.

Paper Mario: The Origami King

Cette fois-ci, ce n'est pas Bowser qui enlève la princesse Peach, mais le roi autoproclamé de l'origami, Olly. C'est le début d'une aventure d'action RPG en 3D. En cours de route, il faut résoudre des énigmes créatives, aider les nombreux personnages familiers et inconnus et certains d'entre eux t'accompagneront dans les scénarios de combat tout à fait tactiques. Un jeu coloré, divertissant et intelligent, plein de découvertes géniales, qui captivera les joueurs de tous âges.