Les jeux vidéo incontournables du mois de septembre !

Après les mois d'été plutôt calmes, le mois de septembre prend un bon départ avec de nombreuses nouveautés et - comme toujours - quelque chose pour tous les goûts. À quels jeux joues-toi ce mois-ci ?

Marvel’s Avengers

Une nouvelle ère post-Endgame est arrivée. Avec cinq super-héros jouant dans des scènes d'action spectaculaires en solo ou en coop. Et ce n'est que le début, car les créateurs promettent de faire évoluer le monde du jeu régulièrement et gratuitement avec de nouveaux héros, des missions et un style de jeu unique pour chaque personnage. Et grâce à un jeu de rôle étonnamment profond, tu peux personnaliser ce personnage selon tes propres préférences.

Sort le 4 septembre pour PC, PS4 et Xbox One.

eFootball PES 2021 Season Update

eFootball Pro Evolution Soccer (PES), également connu comme « l'autre jeu de football » depuis dix ans, publie cette année une mise à jour de l'excellent prédécesseur. Ici et là, le gameplay a un peu changé, mais tu peux surtout compter sur un ensemble virtuel de joueurs, d'équipes et de ligues qui n'a rien à envier à la nouvelle saison de football. Et c'est tout ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas ?

Sort le 15 septembre pour PC, PS4 et Xbox One.

WRC 9

Il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose à voir avec le rallye pour aimer ce jeu WRC. 50 équipes, des voitures de presque toutes les catégories du WRC et notre Thierry Neuville qui égale facilement un Evenepoel ou un De Bruyne au volant. Ajoute à cela une douzaine d'autres classiques de l'histoire du rallye et on obtient un jeu de rallye qui plaira tant aux amateurs de simulation « hardcore » qu'aux débutants.

Sort le 3 septembre pour PC, PS4 et Xbox One.

NBA 2K21

Ces dernières années, il n'y a plus de jeux qui peuvent s'appeler concurrence de la série 2K de la NBA. On pourrait croire que cela rend un développeur de jeux paresseux. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. La NBA 2K21 contient tous les changements de joueurs et les statistiques des ligues officielles et se prépare déjà pour la prochaine génération de consoles. En attendant, la génération actuelle joue à un jeu qui fait encore quelques pas en avant techniquement... qui pivote et qui marque !

Sort le 4 septembre pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

S'il y a un jeu dont on n'aura jamais assez, c'est bien des deux premiers jeux de Tony Hawk's Pro Skater. Les remakes ont bien sûr été améliorés sur le plan visuel et, ici et là, quelques petites modifications les rendent plus agréables, mais pas nécessairement plus faciles. De plus, il y a maintenant la possibilité de partager son skate park construit avec d'autres joueurs.