Nirmal "Nims" Purja , du Népal, a une fois de plus réussi ce qui semblait impossible. L'ancien Gurkha et soldat du Special Boat Service britannique établit un nouveau record du monde incroyable sur une montagne qui est peut-être la plus difficile au monde. Avec son équipe, il conquiert le K2 en plein hiver et étonne une fois de plus toute la scène de l'alpinisme.