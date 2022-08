DES CÉLÉBRITÉS DANS LE PADDOCK D'ORACLE RED BULL RACING

Tous les yeux sont sur le Circuit de Spa-Francorchamps ! Les meilleurs pilotes du monde étaient présents aujourd'hui pour les essais libres et les qualifications du GP de Belgique. Et il y avait aussi une large base de fans derrière le champion du monde Max Verstappen, bien sûr, dont Mathieu van der Poel, POG, Virginie Philippot, Arthur Van Doren, Louis Talpe et Rani Rosius. Ils étaient invités par Oracle Red Bull Racing et ont pu visiter le paddock et la pitlane.