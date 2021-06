Il faudrait une ressource qui répertorie et explique les termes clés, les expressions et les termes d'argot que tu dois connaître lorsque tu t’attaques à la Summoner’s Rift. Quelque chose pour aider les nouveaux et les anciens joueurs. Quelque chose qui peut expliquer à la fois les termes généraux et spécialisés dans le jeu. Bref, le jeu a besoin d’ une sorte de glossaire . Et c'est exactement ce que tu trouveras ci-dessous !

Il faudrait une ressource qui répertorie et explique les termes clés, les expressions et les termes d'argot que tu dois connaître lorsque tu t’attaques à la Summoner’s Rift. Quelque chose pour aider les nouveaux et les anciens joueurs. Quelque chose qui peut expliquer à la fois les termes généraux et spécialisés dans le jeu. Bref, le jeu a besoin d’ une sorte de glossaire . Et c'est exactement ce que tu trouveras ci-dessous !

Lag est un délai notable entre une entrée (appuyer sur un bouton, cliquer sur quelque chose, etc.) et l'action de ton champion. Cela peut donner l'impression à ton champion d’être plus lent que la concurrence, comme si tu étais toujours un pas ou deux derrière tout le monde. Le décalage peut ruiner les jeux du point de vue du consommateur, car un jeu qui tourne plus lentement enlève tout le plaisir de l'expérience.

Lag est un délai notable entre une entrée (appuyer sur un bouton, cliquer sur quelque chose, etc.) et l'action de ton champion. Cela peut donner l'impression à ton champion d’être plus lent que la concurrence, comme si tu étais toujours un pas ou deux derrière tout le monde. Le décalage peut ruiner les jeux du point de vue du consommateur, car un jeu qui tourne plus lentement enlève tout le plaisir de l'expérience.

Lag est un délai notable entre une entrée (appuyer sur un bouton, cliquer sur quelque chose, etc.) et l'action de ton champion. Cela peut donner l'impression à ton champion d’être plus lent que la concurrence, comme si tu étais toujours un pas ou deux derrière tout le monde. Le décalage peut ruiner les jeux du point de vue du consommateur, car un jeu qui tourne plus lentement enlève tout le plaisir de l'expérience.

Un ADC (ou Attack Damage Carry) fait généralement référence à la classe de tireur d'élite, un fusil à longue portée qui va dans le couloir du bas et joue dans le dos pendant le combat. Certains tireurs tombent sous ce terme, même s'ils infligent les mêmes, sinon plus de, dégâts magiques et physiques (pense à Kaisa, Kogmaw, on-hit Varus, etc.). Le terme est souvent utilisé de manière interchangeable avec bottom laner, qui est une classe de mage choisie hors-rôle. Dans ces cas, les gens appellent souvent le bottom laner un APC (Ability Power Carry), qui est simplement un transfert de dégâts magiques.

Un ADC (ou Attack Damage Carry) fait généralement référence à la classe de tireur d'élite, un fusil à longue portée qui va dans le couloir du bas et joue dans le dos pendant le combat. Certains tireurs tombent sous ce terme, même s'ils infligent les mêmes, sinon plus de, dégâts magiques et physiques (pense à Kaisa, Kogmaw, on-hit Varus, etc.). Le terme est souvent utilisé de manière interchangeable avec bottom laner, qui est une classe de mage choisie hors-rôle. Dans ces cas, les gens appellent souvent le bottom laner un APC (Ability Power Carry), qui est simplement un transfert de dégâts magiques.

Un ADC (ou Attack Damage Carry) fait généralement référence à la classe de tireur d'élite, un fusil à longue portée qui va dans le couloir du bas et joue dans le dos pendant le combat. Certains tireurs tombent sous ce terme, même s'ils infligent les mêmes, sinon plus de, dégâts magiques et physiques (pense à Kaisa, Kogmaw, on-hit Varus, etc.). Le terme est souvent utilisé de manière interchangeable avec bottom laner, qui est une classe de mage choisie hors-rôle. Dans ces cas, les gens appellent souvent le bottom laner un APC (Ability Power Carry), qui est simplement un transfert de dégâts magiques.