Il n'est pas surprenant que des gens de tous poils jouent à League of Legends de Riot Games et Tencent, car il a réussi à fidéliser plus de 100 millions de joueurs mensuels dans le monde entier au cours des deux dernières années. Entre 2016 et mi-2018, le jeu a vu une baisse massive de la base de joueurs (principalement en raison de méta-changements forcés et de la mécanique obsolète), mais , Riot Games a réussi à riposter au deuxième semestre de 2018 et a été en mesure de maintenir ces chiffres incroyables depuis.

Et si tu joues souvent à ce jeu, tu remarqueras - sans vouloir généraliser - beaucoup de similitudes entre les différents personnages que tu rencontres lors de tes aventures. Que tu le veuilles ou non, tu retrouveras ces 11 types de joueurs bien trop souvent dans tes parties , quel que soit ton rang ou ta division.

1. Le Silencieux

Rammus © League of Legends

Ce joueur se décline en deux types : celui qui ne fait que jouer au jeu et qui fait efficacement ce que l'on attend de lui, et celui dont l'influence sur le jeu consiste à spammer le ping du point d'interrogation sur ses alliés et qui se met à irriter et harceler les autres quand on ne lui donne pas ce qu’il veut.

La première version du Silencieux est le «roc de l'équipe» très sous-estimé, qui fait souvent tout ce qu'il faut pour aider l'équipe et qui est prêt à sacrifier un avantage si cela signifie que l'équipe gagne la partie. Ces joueurs semblent être au bon endroit au bon moment, comme s'ils connaissaient parfaitement leur mini-carte et savaient exactement où se cache l'équipe ennemie. Le seul problème avec ce joueur est que tu n’as aucune idée de ce qu'il pense ou de ce qu'il veut faire, à part des «pings» très vagues. Mais parle-nous, bon sang !

La deuxième version de ce joueur est quelqu'un qui a peut-être tapé tout au plus deux messages très passifs-agressifs tout au long du jeu, mais sa présence est immédiatement apparente dans le spam ping qui sévit dans les oreilles de quiconque est assez fou pour porter des écouteurs. Parfois, il envoie un ping au jungler toutes les 15 secondes pour obtenir sa lane, parfois il envoie un téléport à son midlaner s'il ne vient pas aider tout de suite, mais il ne t’écrira jamais rien dans le chat. Pourquoi ce joueur fait-il cela ? Peut-être qu'il est interdit de chat ? Est-il nourri par sa colère, ce qui le rend incapable de former des mots ? Est-ce qu’il pète un plomb et perd toute raison dès qu'il voit la couleur rouge ? Nous ne le saurons peut-être jamais.

2. Le Flamer

League of Legends © League of Legends

Le contraire absolu de ce dernier type de joueur. Cette personne te dira exactement ce qu'elle pense de toi, de ton champion, de tes mécaniques, de ta construction, de ton Summoner Name et même de ton choix du bouton auquel tu as lié le Flash. Ce joueur peut taper à des vitesses auparavant jugées inhumaines, et la simple force de ses doigts sur le clavier peut créer des séismes de l'autre côté de la planète.

Malheureusement, il n'utilise ce pouvoir que pour te dire à quel point tu es nul et te demande ensuite de désinstaller le jeu. Ce joueur a fait une recherche approfondie sur toi et semble tout savoir à ton propos après une brève interaction de trois minutes. Il en sait assez pour te dire que tu es incapable de progresser et que tu n'échapperas jamais à ce rang, même si tu es du même rang que lui. Cette personne pourrait écrire des romans sur toi et tes compétences dans le Summoner’s Rift, mais après les deux premiers paragraphes, tu réalises qu'il ne fait que se répéter et c'est maintenant la troisième fois qu'il te dit de désinstaller le jeu.

Le seul avantage est que ces joueurs veulent souvent gagner à tout prix et si tu arrives à ignorer leurs messages (ou simplement les couper), ils continueront de prête main forte à l'équipe pour essayer de gagner. Ne vérifie peut-être pas le chat trop souvent ou envisage de réactiver cette personne jusqu'à ce que tu arrives dans la base ennemie et que tu sois en train de bousiller son nexus.

3. Celui qui regarde trop LCS

Aussi connu sous le nom de Twitch Fanboy, ce joueur choisit des champions, des runes et construit des chemins qui sont populaires dans un jeu professionnel. Tout comme le fait son joueur préféré, quel que soit le match ou la composition de l'équipe. Ce joueur ne connaît pas ses propres limites et finira par jouer quelque chose qu'il ne connaît pas. Ne te donne pas la peine de lui dire de simplement choisir un truc où il est bon, car il défendra son choix en disant que l'équipe X a gagné avec ce même choix le week-end dernier. Et si tu penses que c'est un mauvais choix, alors t’es fou et vraiment nul au jeu. Si tu perds la partie, ce joueur blâmera toute son équipe et dira qu'il aurait été préférable que chacun suive son choix. Si ton équipe gagne par miracle, ce joueur fera exactement le même choix dans le prochain match et irritera et harcèlera à nouveau sans cesse les autres dans ce jeu. Si tu le vois dans l'équipe adverse lors du prochain match, campe-le et vole-lui ses LP (League Points) !

4. Le Cynique

Amumu © League of Legends

Ce joueur abandonne rapidement ses coéquipiers et quitte les matchs au moindre inconvénient. Le top laner ennemi a eu un first blood ? Il se rend dès que possible. Un jungler ennemi a envahi notre jungle et a volé la moitié des camps de mon jungler ? C'est fini, prochain match. Notre ADC vient de manquer le cannon minion ? Bande de débutants. Bien qu'aucun rôle spécifique ne soit particulièrement mauvais pour cela, les jeux sont pratiquement terminés dans les dix premières minutes. Parfois, ce joueur parvient à passer au niveau suivant et dit GG dans le lobby d'avant-match simplement parce que son équipe n'a pas banni Yasuo ou quelque chose de ce genre.

5. Celui à qui ce n’est jamais la faute

Ce joueur n'est jamais responsable d’une défaite. Il est têtu, arrogant et naturellement frustré par toute situation difficile, blâmant instantanément tout le monde sauf lui-même. Tu viens d’essuyer une sacrée défaite dans un combat d'équipe ? L'équipe ne s'est pas suffisamment concentrée sur les carries. Tu viens de te faire dérober par un jungler, de te téléporter dans ta lane puis de te faire dérober à nouveau ? Un Jungler débutant n'est pas un cadeau, hein. Tu viens de détruire la santé de toute l'équipe ennemie ? C'était un combat facile et il aurait dû se retourner contre l'équipe ennemie. Son ultimate a été renversé ? Le jeu tourne trop lentement et Riot a besoin de meilleurs serveurs.

6. L’enfant (au sens littéral)

C’est simple : il y a sans doute littéralement un enfant dans chaque jeu pour lequel tu es dans la file d'attente, et il y a de fortes chances que ses mécanismes soient meilleurs que les tiens. Les vieux joueurs comme nous ne sont pas à la hauteur de leurs doigts rapides et de leur gameplay rapide, alors nous ferions mieux de céder la place à la prochaine génération. Ce joueur a un peu plus de temps libre aujourd'hui et il l'utilisera pour récupérer tes LP.

7. Le Berger

Swain © League of Legends

Ce joueur fait de son mieux pour garder son équipe unie et poursuivre des buts ou des jeux de puissance. Malheureusement, ce berger est condamné à rester coincé dans un cycle infernal de file d'attente solo et de désespoir. Il se voit comme un leader, une lueur d'espoir pour une file d'attente en solo et quelqu'un de très familier avec le côté macro du jeu, capable de créer un esprit d'équipe et une cohésion avec quatre inconnus. Ce que ce joueur oublie sans cesse, cependant, c'est qu'il joue en solo dans la file d'attente et qu'il est peu probable que son équipe le soutienne ou veuille jouer avec lui. Il est beaucoup plus probable que le reste de l'équipe fasse son propre truc et ignore l'autre côté de la carte. Parfois, ce joueur réussira avec cette méthode, mais il ne réussit qu'une fois toutes les douzaines de parties.

8. Le Joueur Hors-Rôle

C'est le joueur qui a fait la file pour ses deux rôles principaux et qui a fini par devoir jouer un rôle différent. En règle générale, il s'agit d’un joueur très « pile-ou-face », car il est soit utile (ou pratique), soit complètement invisible. Dans les deux cas, le joueur hors rôle a déjà informé tout le monde dans le chat qu'il ne joue normalement pas ce rôle et que s'il devait jouer son rôle principal, le jeu serait à peu près décidé maintenant. Il est très difficile de prédire ce que tu obtiendras avec ce joueur, mais que tu gagnes ou que tu perdes, il aura dit qu'il jouait hors rôle quinze fois avant même que la phase du laning ne commence.

9. Le Méta-pionnier

Singed © League of Legends

Le Méta-pionnier peut être ce coéquipier extrêmement frustrant qui construit des objets sur un champion sans que cela n’ait le moindre sens, mais qui l'a déjà vu dans un ARAM. OU il pourrait être un génie qui vient de trouver la combinaison la plus puissante du jeu. Malheureusement, il est très peu probable que la personne de ton jeu de file d'attente solo vienne de créer une nouvelle méta. Le plus souvent, ils ne font qu’irriter et harceler les autres dans les matchs serrés parce qu'ils ne veulent pas jouer au jeu comme la plupart des gens le jouent.

Ce joueur qualifie chaque champion impopulaire et objet construit de « tech » et prétend être révolutionnaire dans un nouveau style de jeu, même si ce style de jeu signifie que ses quatre coéquipiers ne peuvent pas jouer au jeu eux-mêmes. Toute critique ou question sur son choix d'objet/personnage/runes (ou toute combinaison de l'un des trois) sera répondue par un sermon sur la façon dont tu es « juste un esclave du jeu méta et pro », alors que lui, il est un innovateur et essaie quelque chose de nouveau. Cela semble souvent nuire au plaisir de jeu des autres.

10. Le ‘Schtroumpf’

Ce joueur commence chaque lobby en disant qu'il s'assurera que vous gagniez le jeu à condition que vous lui donniez simplement son rôle préféré/champion préféré, faisant essentiellement du jeu un simple massacre unilatéral. Nous entrons dans chaque lobby, craignant d’y voir quelqu'un qui dit qu’il est un Schtroumpf, alors qu’il est tout sauf une petite silhouette bleue vivant dans un minuscule champignon. Parfois, nous nous trouvons dans cet état de béatitude juste avant de nous endormir, puis nous entendons soudain l'écho «donne-moi la voie médiane, je schtroumpfe» juste avant de nous réveiller trempés de sueur.

11. Le vrai Schtroumpf

Ce joueur schtroumpfe dans ta partie classée et dépassera probablement de loin ton niveau. Ne t’y trompe pas, il a réussi à parcourir le jeu et que tu sois ou non du côté des gagnants de cette débandade, tu te souviens très bien d'avoir pensé « pourquoi ce personnage fait-il tellement plus de dégâts dans le jeu ? »

Un petit jeu sympa : « Schtroumpf ou Booster ? ». C’est-à-dire que tu suis certains Schtroumpfs et, après environ une semaine ou deux, tu vérifies s'ils jouent toujours les mêmes champions, jouent avec les mêmes personnes (les Schtroumpfs rejoignent souvent la file d'attente par paires), ou s'ils jouent toujours au même niveau que lorsqu'ils étaient dans ton jeu.