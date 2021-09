Liam Everts : « Quel honneur d'être au départ du MXoN ! »

Le week-end dernier, Liam Everts a conclu ses débuts en MX2 par une excellente 13ème place au championnat du monde en Sardaigne. Et cette semaine, une autre "première fois" importante est prévue pour notre étoile montante. Les samedi 25 et dimanche 26 septembre, il défendra nos couleurs au Motocross des Nations (MXoN) en Italie, l'un des plus grands événements MX de l'année. Est-il prêt ? Bien sûr qu'il l'est !

Tu défendras bientôt notre pays pour la première fois au Motocross des Nations. Comment te sens-tu ?

« C'est bien sûr un grand honneur de pouvoir participer à un concours de cette envergure. Celui-ci se distingue vraiment dans la saison. Peut-être un peu moins cette année parce que les Américains et les Australiens ne viennent pas, mais c'est toujours un grand honneur de pouvoir participer. Mon père Stefan a gagné ici cinq fois et mon grand-père a également fait cette course, donc c'est génial de pouvoir les suivre maintenant. »

En quoi le Motocross des Nations est-il différent d'un week-end de course normal ?

« La compétition est en fait complètement différente. Lors d'un week-end normal de MXGP, il y a normalement 250 pilotes qui s'affrontent sur deux jours, mais maintenant avec Covid, il n'y a qu'un seul jour. Le Motocross des Nations est une compétition de deux jours avec trois catégories. Le premier jour, tu as les qualifications dans ta propre classe. Le deuxième jour, il y a trois manches dont deux à disputer : la première regroupe le MX2 et le MX1, la deuxième le MX2 et le MX Open et la troisième le MX Open et le MX1. Donc, en tant que pilote MX2, je participerai à la première et la deuxième manche dimanche. »

À quel point tes attentes sont-elles élevées ?

« Pas très élevé pour être honnête (rires). C'est la première fois que je participe au MXoN, et je ferai de mon mieux pour terminer le plus haut possible, mais je n'ai pas d'objectif précis en tête. Je veux juste passer un bon moment et gagner de l'expérience pour les années à venir. »

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Comment les rôles sont-ils répartis au sein de l'équipe belge ?

« L'équipe belge a en fait complètement changé à la dernière minute. Il y a quelques jours, il a été annoncé que Jeremy van Horebeek ne participera plus à la course et qu'il sera remplacé par Cyril Genot. Donc c'est Cyril, Brent Van Doninck et moi-même. Nous nous entendons tous bien, mais aucune répartition spécifique des rôles n'a été convenue jusqu'à présent. Tout le monde n'a qu'un seul objectif : en tirer le maximum et faire aussi bien que possible contre les autres équipes très fortes. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et nous verrons quel sera le résultat. »

Qui sont tes principaux concurrents ?

« Je pense que l'équipe de Hollande et d'Italie sera très forte. Ces pays ont une équipe très complète et je pense qu'ils sont les adversaires les plus dangereux pour le trophée. »

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Comment te prépares-tu physiquement et mentalement pour une course aussi important ?

« Physiquement, cette course n'est pas trop différente pour moi des autres courses. La seule différence est que les courses sont un peu plus longues maintenant, mais celles de Sardaigne - mes débuts en Coupe du monde - l'étaient aussi. Pas de problème alors ! »

« Au niveau mental, j'essaie juste de me rappeler que je n'ai pas grand-chose à perdre et que je suis ici principalement pour acquérir de l'expérience. Pas trop de stress, juste profiter et s'amuser. »

Quels sont tes points forts sur la moto ?

« Je pense que techniquement, je suis très bon. Je suis un coureur assez complet. Ce week-end, ce ne sera pas facile contre les pilotes du GP MX2 et les pilotes du MX1 qui ont déjà tant d'expérience. De plus, ils sont probablement physiquement un peu plus avancés parce qu'ils sont un peu plus âgés. Mais j'ai aussi mes points forts (rires). »

« Bien sûr, il y a toujours des points de travail, des choses qui peuvent être améliorées, mais nous y travaillons ! »

À quoi penses-tu quand tu es sur la moto ?

« J'essaie toujours de me concentrer uniquement sur la piste, la moto et moi-même. Je vois où je peux aller plus vite et où je peux suivre une ligne différente, juste pour tirer le meilleur de moi-même. »

Quelle est la prochaine étape après le MXoN ?

« Il y a six autres compétitions du championnat européen au programme cette année. Normalement, je n'en avais que trois, mais maintenant il y en a trois de plus. Je veux donc les finir en beauté et faire un bon temps, mais la saison est très longue cette année et ce sera certainement difficile pour tout le monde. »

Liam Everts © Samo Vidic / Red Bull Content Pool