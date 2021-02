Lionel Vujasin : "Mon but ? Continuer à dominer l'esport cycliste !"

Tu as sans doute déjà entendu parler de Zwift , cette application de cyclisme virtuel qui devient de plus en plus populaire dans le monde entier. Mais connais-tu déjà Lionel Vujasin , notre champion belge sur Zwift ? Voici une interview avec une véritable star de la communauté du cyclisme esport !

Lionel, comment es-tu entré dans le monde Zwift ?

"Je cherchais une autre façon d'avoir des entraînements de qualité après le travail et de rendre l'entraînement en salle plus amusant."

"Je participe à une ligue hebdomadaire sur Zwift appelée CVR, j'ai fini par me qualifier pour la finale de leur Coupe du Monde à Vancouver, au Canada et je l'ai gagnée ! Cela m'a ouvert quelques portes dans la course Zwift et j'ai été choisi par Canyon pour diriger leur première équipe Esports."

Qui est ton modèle / inspiration ?

"Lado Fumic, c'est un ancien VTTiste, plusieurs fois champion d'Allemagne. Je l'ai toujours vu comme une source d'inspiration car il était capable de concourir au plus haut niveau de son sport tout en dirigeant une entreprise de marketing prospère. Personnellement, je trouve qu’avoir un tel équilibre dans la vie est encore plus impressionnant que les résultats en course !"

À quoi ressemble une semaine d'entraînement « moyenne » pour toi ?

"En général, je m'entraîne entre 8 et 12 heures par semaine car je dois combiner l’entraînement avec un emploi à temps plein."

"Pendant la saison de la Zwift Racing League, le schéma de la semaine est toujours le même. Lundi est le jour de la course, mardi est le jour de la récupération. Mercredi, jeudi et vendredi sont axés sur un entraînement d'intensité spécifique, samedi est jour de repos et le dimanche, j'ai une course de mise au point pour me préparer pour la course suivante."

"En tant que coureur Zwift, mes courses sont souvent très tard le soir et il est assez difficile de passer une bonne nuit de sommeil après une telle course. Alors mieux vaut prendre une journée supplémentaire dans certains cas."

À quoi ressemble ta Zwift PainCave ?

"En ce moment, j’enfourche mon vélo Zwift dans le garage, mais avec ma compagne, nous voulons construire notre propre maison et être sûrs qu'il y aura une pièce réservée comme PainCave. Le réfrigérateur Red Bull sera la cerise sur le gâteau."

"J'aime l'atmosphère sombre d'une « pain cave » mais elle doit être bien ventilée. En ce qui concerne le matériel, n'importe quel PC ou Macbook fera l’affaire, mais je recommanderais surtout de le connecter à un écran de télévision plus grand pour une expérience plus confortable."

Lionel Vujasin © Lionel Vujasin

Quel est ton FTP ?

"407 W (5,8 W / kg)."

Quelle est ta meilleure performance sur Zwift ?

"Mon trajet le plus long dépassait les 160 kilomètres car je voulais débloquer le badge de 100 milles dans le jeu. Ouais, ça reste un jeu vidéo après tout ... mais ma meilleure performance était sans doute lors de la finale live que j'ai roulée à Amsterdam quand j'ai eu une perte de connexion (ça correspond à un pneu crevé dans le monde virtuel) mais j'ai réussi à reprendre la course et à revenir de la dernière place à la tête de la course que j’ai gagnée dans un sprint en tête-à-tête devant une foule en extase ! Des souvenirs mémorables !"

Que doit-on garder à l'esprit lors de l'achat d’un (premier) smart trainer ?

"Assurez-vous qu'il s'agit d'un smart trainer approprié et pas seulement d'un entraîneur direct. Je veux dire, assurez-vous qu'il peut interagir en temps réel avec le logiciel que vous souhaitez utiliser."

"Moi, j'utilise un vélo Canyon Aeroad sur la dernière version du Wahoo Kickr. Je recommande vivement l'écosystème Wahoo avec le Kickr, le Kickr Headwind et Kickr Climb pour une expérience intérieure ultime !"

Ton parcours préféré sur Zwift ?

"Le Yorkshire Harrogate UCI, la réplique des Championnats du Monde 2019. C’est un parcours très technique avec beaucoup de changements de pente, ce qui le rend très difficile."

"Nous avons déjà des lieux emblématiques comme le Ventoux, les Champs-Élysées, Central Park, Box Hill, etc. Mais ce serait bien si Zwift pouvait recréer les 40 derniers kilomètres de chacune des grandes classiques (Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie)."

Quels sont tes « outils » essentiels ?

"Des ventilateurs puissants, 2 bouteilles d'hydratation (assurez-vous de boire un peu plus que d'habitude), un Red Bull d'urgence au cas où et absolument une serviette pour essuyer la sueur (je recommanderais un bandeau pour éviter que la sueur ne coule dans les yeux). Astuce de pro, mettez des compresses froides dans vos poches arrière pour un refroidissement supplémentaire."

Comment se préparer pour une compétition ?

"J'essaie de revenir sur les courses précédentes sur le même parcours (avoir des archives de streaming m'aide vraiment sur ce point) et d'étudier ce qui s'est bien passé et où je peux m'améliorer. J'essaierai également d'avoir une liste de coureurs à surveiller pour ce parcours particulier et je m'assurerai d'avoir fait les entraînements appropriés avant la course."

Quelle est la plus grande différence entre le cyclisme électrique et le cyclisme sur route ?

"En cyclisme électrique, vous devez maintenir la pression sur la pédale 99% du temps, vous devez être capable de récupérer même à un rythme soutenu. C’est fondamentalement une course par élimination permanente. En termes de technique, c’est du pur timing en relation avec la possibilité de vous projeter dans votre avatar."

"L'entraînement en salle présente aussi quelques avantages par rapport à l'entraînement en plein air. L'intérieur n'est pas seulement pratique pour les cyclistes qui n’ont pas beaucoup de temps, cela vous donne également la possibilité de travailler de manière très spécifique à plusieurs égards. Par exemple, avec le Kickr Climb, vous pouvez vous concentrer sur le développement de chaînes musculaires spécifiques pour l'escalade, ce qui est bien pour les personnes en Belgique qui n'ont pas accès à de longues ascensions."

"La capacité d'approfondir l'effort, le fait qu'il n'y ait pas de facteurs externes comme les problèmes de route ou de vent, nous donne la possibilité d'aller à fond à chaque fois !"

Lionel Vujasin © Leon van Bon

Penses-tu pouvoir rivaliser avec les cyclistes sur route ?

"Oui et non. Dans mon cas, je pense que je serais un excellent grimpeur, surtout pour les plus cols les plus durs. Je veux dire qu'il serait difficile pour moi de dire que je pourrais rivaliser avec des cyclistes sur route à cause de l'aspect de positionnement dans le peloton mais si je viens au pied du col en petit groupe, je suis sûr de pouvoir performer aussi bien que le meilleurs coureurs du peloton pro."

"Mon point faible serait sans aucun doute le fait de rouler et de me positionner dans le peloton. C'est fou de voir comment vous pouvez perdre des compétences si vous ne les pratiquez pas souvent."

Pratiques-tu aussi d'autres sports ?

"Quand j’étais plus jeune, je pratiquais beaucoup de sports différents (ski, snowboard, rugby, football, etc.), mais maintenant je me concentre totalement sur la discipline eSport cycliste. Vu que mon travail me prend beaucoup de temps, je dois maximiser mon temps d’entraînement. Pour l’heure je me concentre donc à 100% sur le cyclisme."

Que fais-tu pour te détendre ?

"Éditer des photos, jouer avec mes animaux domestiques et organiser mes voyages à travers le monde (quand c'est possible)."

Quels sont tes objectifs pour 2021 et les années à venir ?

"Continuer à dominer l'esport cycliste avec Canyon et faire mieux que ma 6e place aux Championnats du Monde de l’UCI. Dans 3 ans, je serai toujours dans la « grotte de la douleur » mais j'espère avec un maillot arc-en-ciel (rires)."