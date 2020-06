Voici les champions les plus joués de League of Legends

League of Legends te permet de choisir parmi plus de 140 champions. Nous avons plongé dans les statistiques et voici les huit les plus joués. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi les choisissons-nous ? Et à quelle fréquence sont-ils bannis ?

1. Ezreal

Ezreal est un aventurier, un tomb raider ou Indiana Jones aux compétences magiques. La communauté l'appelait un Attack Damage Carry - AD Carry pour faire court - mais aujourd'hui, il tombe dans la catégorie des Tireurs. Sa capacité à infliger de lourds dégâts à une distance sûre le rend populaire auprès des débutants et reste un choix populaire auprès des joueurs avancés. Malgré sa popularité, il est également à peine banni

Cote de popularité : 33%

Taux de bannissement : 8,6%

Adversaires les plus choisis : Kai’Sa, Lucian, Caitlyn

2. Thresh

Le deuxième champion le plus souvent choisi est l’esprit agité des Shadow Isles: Thresh. Il est un champion de soutien qui doit toujours être accompagné et est connu pour sa nature sournoise et sadique. Ce qui pourrait dire une chose ou deux sur le joueur moyen de League of Legends. Un receveur, un combattant à courte portée avec une forte résilience qui excelle dans la manipulation de la position de lui-même, de ses coéquipiers et de ses ennemis.

Cote de popularité : 21%

Taux de bannissement : 12,2%

Adversaires les plus choisis : Lulu, Yuumi, Nautilus

3. Lee Sin

Ce moine aveugle était autrefois appelé un « jungler », aujourd'hui il est appelé un « diver ». Il plonge donc généralement dans le feu de l'action, pour s'en sortir tout aussi rapidement. Une combinaison de poings, de pieds et de magie énergétique offensive. Sa Sonic Wave suivie d'une deuxième capacité choisie tactiquement ouvre souvent la porte à un hattrick. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles sa cote de popularité et son taux de bannissement sont quasi identiques.

Cote de popularité : 20,7%

Taux de bannissement : 17,6%

Adversaires les plus choisis : Graves, Kayn, Ekko

4. Lucian

Lucian - ses ennemis l'appellent le Purificateur - est un Marksman et cela veut dire quelque chose pour un homme avec un pistolet dans chaque main. Si le terme hit&run n'avait pas encore été inventé, Lucian l'aurait fait. Un champion rapide et agressif qui est très populaire dans les ligues solo ou en duo. Et malgré ce pourcentage élevé des fois qu'il est choisi, le taux auquel il est banni de matchs est remarquablement faible.

Cote de popularité : 18,7%

Taux de bannissement : 2,7%

Adversaires les plus choisis : Ezreal, Vayne, Kai’Sa

5. Vayne

Encore un tireur d'élite. Vayne est un tueur parmi les plus dangereux : un tueur qui combine sa spécialité avec une mobilité effrayante et le genre de surprise que tu n'associes pas à l'exclamation "surprise !". Idéal, donc, pour frapper un ennemi spécifique avant qu’il n’ait a la chance de contrer l’attaque.

Cote de popularité : 17%

Taux de bannissement : 12,6%

Adversaires les plus choisis : Ezreal, Lucian, Kai’Sa

6. Ekko

Le « solo lane skirmisher/assassin » - qui peut également être joué dans la jungle - avec l’allure d’un gangster fantastique est le premier de cette liste à marquer un taux de bannissement supérieur à la popularité. En d’autres termes, il est le premier choix pour de nombreux joueurs, mais beaucoup plus de joueurs préfèrent ne pas le voir apparaître de l’autre côté. Un champion qui a besoin d’un peu plus de pratique pour montrer ses tactiques dévastatrices de contrôle des foules, mais apparemment, cela en vaut vraiment la peine pour de nombreux joueurs.

Cote de popularité : 16,8%

Taux de bannissement : 20,1%

Adversaires les plus choisis : Lee Sin, Graves, Kayn

7. Graves

Ce hors-la-loi s’en fout complètement. Sur papier, c'est un spécialiste à longue distance, mais il n'a aucun problème décider un combat en mêlée. Il ne semble pas non plus avoir de problème avec le fait qu'il affiche un très haut niveau de popularité avec 16,6%, mais que son taux de bannissement compte plus du double. Sa moustache et son cigare ne peuvent pas être la seule raison.

Cote de popularité : 16,6%

Taux de bannissement : 34,5%

Adversaires les plus choisis : Lee Sin, Kayn, Ekko

8. Caitlyn

En tant que tireur d'élite, Caitlyn est mortelle. Même si avec ses dégâts de distance extrêmes, elle est mieux adaptée pour forcer une victoire rapide que pour décider d'une guerre d’usure, elle obtient un score assez bon. Elle ne peut être jouée que dans la botlane et parce que ses options d'esquive sont tout aussi efficaces que ses options offensives, nous sommes surpris qu'elle ne soit pas bannie plus souvent. Peut-être son look ?