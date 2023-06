Lore on Tour : Vas-tu bientôt faire du skate avec Lore Bruggeman ?

Lore Bruggeman À peine 18 ans et déjà l'un des skateurs les plus prometteurs de Belgique. Lore Bruggeman et son skateboard sont prêts à conquérir le monde !

font du skate dans le Musée d'histoire naturelle de Londres. Maintenant, elle explore un terrain un peu plus proche de chez elle...

, le dernier projet vidéo de Red Bull Skateboarding dans lequel elle et

Tu as récemment vu