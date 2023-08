En 1896, lors des premiers Jeux olympiques modernes organisés à Athènes, une nouvelle épreuve est créée sur une idée du linguiste français Michel Bréal, qui souhaite rendre hommage à Phidippidès. Une course de 40 kilomètres est donc organisée, l’équivalent de la distance entre Athènes et Marathon.

