Voici pourquoi tu devrais jouer à Mass Effect : Legendary Edition !

La trilogie originale de Mass Effect est l'une des plus grandes sagas cinématiques de science-fiction de l'histoire du jeu vidéo. La nouvelle Édition Légendaire les regroupe dans une saga intégrale, entièrement remasterisée. Pure nostalgie pour les connaisseurs ? Absolument. Mais en même temps aussi la parfaite seconde chance pour ceux qui ont raté ce spectacle. Lis ci-dessous pourquoi tu devrais absolument jeter un coup d’œil à la Legendary Edition !

Tu as l’occasion de t’y prendre différemment

As-tu déjà joué aux trois jeux ? Même dans ce cas, tu as toutes les raisons de revenir ! Mass Effect est avant tout un jeu de rôle, ce qui signifie que dans cette édition légendaire, tu as la possibilité de développer ton Shepard de manière complètement différente, de faire des choix différents, de développer de nouvelles relations et de développer des compétences sans précédent. Et cette fois-ci, tu peux commencer ton aventure avec une Shepard femelle !

L'histoire est plus cohérente

Étant donné que tu pouvais entrer dans l'aventure avec chaque nouveau Mass Effect à l'époque, il y a de fortes chances que les joueurs n'aient pas bénéficié de l'expérience complète ou que certains éléments de l'histoire ne correspondent pas parfaitement aux événements, actions et choix des jeux précédents. Mais ce n’est donc plus le cas dans cette Legendary Edition. Tu ne joueras donc plus à trois jeux distincts, mais à trois saisons d'une même série épique de science-fiction.

Les graphismes sont passés au niveau supérieur

Le Mass Effect original de 2007 a été conçu pour la PS3 et a reçu son plus grand lifting visuel. Les développeurs appellent cela un « remake » alors qu'ils voient la nouvelle version des numéros 2 et 3 comme des « remasters ». La trilogie avait déjà été regroupée en 2012, mais c'était toujours pour la PS3 et Xbox 360. Cette Legendary Edition élève désormais les graphismes aux normes de la PS4 et de la Xbox One, y compris l'option de pouvoir profiter de la 4K sur PS5 et Xbox Series S/X !

Mass Effect: Legendary Edition © EA

Tu reçois de petits bonus

En plus des trois jeux – totalisant plus de 100 heures d'excellent gameplay – la Legendary Edition comprend également tous les DLC qui ont été ajoutés à la trilogie en cours de route. Un bonus pour ceux qui veulent y aller all-in et vivre pleinement cette saga cinématique spatiale. Le seul absent est le DLC Pinnacle Station. Malheureusement, son code source s'est avéré corrompu. Dommage, mais bon...

Tu joueras seul

Une poignée de joueurs des jeux originaux se souviendront sans doute que Mass Effect avait aussi un mode multijoueur quelque part. Il n'est plus disponible dans la Legendary Edition. Tu trouveras peut-être cela dommage, mais à notre avis, le mode multijoueur ne venait qu'à la troisième place dans Mass Effect. Avec le mode solo en première place et un tampon vide en deuxième.

Le jeu a été peaufiné aux bons endroits

Certains mécanismes du jeu n'ont été intégrés à la trilogie qu'au dernier épisode et sont désormais également disponibles dans les deux premiers. Par exemple, il existe un système de jeu de rôle et de tir successif plus flexible, chaque classe peut désormais utiliser n'importe quelle arme, mais les compétences d'armes spécifiques restent toujours exclusives à la classe. Une solution élégante. Également améliorés : le mouvement, le système de couverture, l'IA de tes coéquipiers et le mécanisme de visée.

Mass Effect: Legendary Edition © EA

Tout est un poil plus fluide

Également très apprécié : le fait de ne plus devoir gaspiller des heures et des heures au temps de chargement. Ces derniers ont été raccourcis. De plus, le jeu enregistre automatiquement ta progression de manière beaucoup plus régulière. Nous aurions aimé pouvoir sprinter un peu plus vite dans des situations sans combat, mais le fait que le Mako soit plus facile à contrôler vaut sans aucun doute un "Alléluia !" pour tout vétéran de l'original.