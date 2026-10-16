© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
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Regarde Max Verstappen en direct dans le GT World Challenge à Portimão
Le quadruple champion du monde de Formule 1 reprend le volant d'une Mercedes-AMG GT3, cette fois pour la finale de la saison du GT World Challenge. Tu peux suivre ça en direct ici !
Ce week-end, Max Verstappen troque la Formule 1 pour la course GT3. Avec Verstappen Racing, il participera à la finale du GT World Challenge Europe à Portimão, au Portugal, le samedi 17 octobre. C'est sa toute première course dans le GTWC.
Il partagera le volant avec Chris Lulham et Ben Barnicoat. Ils remplacent Dani Juncadella et Jules Gounon, qui courront ce week-end à Barcelone pour le Championnat du monde d'endurance.
On vient ici pour gagner, ça reste toujours l'objectif.
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