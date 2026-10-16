Max Verstappen stands beside the Mercedes-AMG GT3 car at the Nürburgring in Germany on 31 March 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
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Regarde Max Verstappen en direct dans le GT World Challenge à Portimão

Le quadruple champion du monde de Formule 1 reprend le volant d'une Mercedes-AMG GT3, cette fois pour la finale de la saison du GT World Challenge. Tu peux suivre ça en direct ici !
Écrit par Red Bull Belgium
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GT World Challenge Europe Season Finale

Portimão hosts the 2026 GT World Challenge Europe season finale, where the final battles unfold and the season’s champions are decided.

Portugal

Max Verstappen

Toujours continuer à pousser pour s'améliorer !

Pays-BasPays-Bas
Ce week-end, Max Verstappen troque la Formule 1 pour la course GT3. Avec Verstappen Racing, il participera à la finale du GT World Challenge Europe à Portimão, au Portugal, le samedi 17 octobre. C'est sa toute première course dans le GTWC.
Il partagera le volant avec Chris Lulham et Ben Barnicoat. Ils remplacent Dani Juncadella et Jules Gounon, qui courront ce week-end à Barcelone pour le Championnat du monde d'endurance.
Quotation
On vient ici pour gagner, ça reste toujours l'objectif.
Max Verstappen
Regarde les qualifications en direct ici et la course principale sur Red Bull TV ou YouTube!

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