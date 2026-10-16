GT World Challenge Europe Season Finale Portimão hosts the 2026 GT World Challenge Europe season finale, where the final battles unfold and the season’s champions are decided.

Ce week-end, Max Verstappen troque la Formule 1 pour la course GT3. Avec Verstappen Racing, il participera à la finale du GT World Challenge Europe à Portimão, au Portugal, le samedi 17 octobre. C'est sa toute première course dans le GTWC.