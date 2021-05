Maxime Richard : « Trop fou, ce backflip de Gilles au-dessus de ma tête ! »

- un compatriote au palmarès impressionnant et membre de l'équipe de spectacle FMX4EVER – a foncé sur Dinant et a y enfourché sa KTM pour pousser Maxime à l’extrême. L’apothéose de cette course captivante en pleine nature ?

Pour le backflip, Maxime a cherché pendant des jours le tronçon parfait de la Lesse. En effet, il devait y avoir suffisamment d’espace pour accélérer et atterrir. Comme pour le reste des enregistrements, tout s'est déroulé avec les autorisations et permis corrects et dans le respect des règles applicables en matière de nature et de nuisances sonores.

Pour le backflip, Maxime a cherché pendant des jours le tronçon parfait de la Lesse. En effet, il devait y avoir suffisamment d’espace pour accélérer et atterrir. Comme pour le reste des enregistrements, tout s'est déroulé avec les autorisations et permis corrects et dans le respect des règles applicables en matière de nature et de nuisances sonores.

Pour le backflip, Maxime a cherché pendant des jours le tronçon parfait de la Lesse. En effet, il devait y avoir suffisamment d’espace pour accélérer et atterrir. Comme pour le reste des enregistrements, tout s'est déroulé avec les autorisations et permis corrects et dans le respect des règles applicables en matière de nature et de nuisances sonores.