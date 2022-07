Maxime Richard, le champion du monde qui pagaie au milieu des éléphants

, ce sont autant de situations incroyables et de défis que Max avait voulu se lancer. Dans un autre registre que les objectifs de compétition qu’il s’est toujours fixés jusqu’à aujourd’hui, et qu’il a chaque fois pu atteindre brillamment.

C’était super fun pour lui de pouvoir faire une battle avec un wakeboard au Lakeside Paradise ou de pagayer à quelques mètres d’une foule en train de faire la fête au Sunrise Festival . Et ça aurait été impensable pour Max de ne pas reprendre le décor incroyable de celle qu’on appelle « la Fille de Meuse », sa ville de Dinant , dont il est aussi un des ambassadeurs incontournables.

« Je suis né à Dinant. Quand je rentre à la maison, je suis immédiatement heureux. Je voyage beaucoup et j'ai fait du kayak dans de nombreux endroits dans le monde, mais Dinant sera toujours spécial. Je ne peux pas vous dire exactement combien de kilomètres j'ai déjà parcourus en pagayant sur la Meuse, mais c'est probablement plusieurs dizaines de milliers ! »

