Fervent cycliste, Maxim Pirard n'aime rien de plus que de dompter les côtes ardennaises à vélo. Et tu peux le prendre au pied de la lettre, car notre pays compte de nombreuses pentes raides qui nécessitent un minimum de caractère et de persévérance. Mais quelles ascensions sont vraiment les plus belles selon Maxim Pirard ? Découvre ses dix favoris ci-dessous !

Les plus belles ascensions dans les Ardennes :

Côte de la Redoute

Côte de Stockeu

Côte de Niaster

Côte de la Haute Levée

Côte de Saint-Roch

Rosier

Côte de Wanne

Mont Rigi vanuit Malmedy

Haussire

Roche-aux-Faucons

1. Côte de la Redoute

« C'est sans aucun doute la côte la plus populaire des Ardennes. Et elle est également très dure ! La pente est très irrégulière et au milieu on rencontre parfois l'homme au marteau sur les sections à 20% ... Fait intéressant : c’est clair que c'est "la côte de Philippe Gilbert", car son surnom "Phil" est peint plus de cent fois sur la route ! »

Côte de la Redoute Longueur : 1,54 kilomètres Pente moyenne : 9,8 % Partie la plus raide : 20,1 % Dénivelé : 150 mètres Détenteur du record : Gijs Leemreize Lien Strava

2. Côte de Stockeu

« Cette pente est peut-être la plus raide de toute l'Ardenne avec pas moins de 24% sur la partie la plus raide ! La première partie fait un kilomètre de long et a une moyenne de 12%. Encore assez d'énergie pour continuer ? Alors tu peux encore faire le kilomètre après la statue d'Eddy Merckx, quoique sur une pente moins raide. »

Côte de Stockeu Longueur : 940 mètres Pente moyenne : 12,6 % Partie la plus raide : 24 % Dénivelé : 119 mètres Détenteur du record : Dries Devenyns Lien Strava

3. Côte de Niaster

« Cette ascension n'a pas un seul mètre de ligne droite et serpente sur deux bons kilomètres vers le sommet à environ 6% de pente, en partant de la vallée de l'Amblève. Les vues imprenables te feraient presque regretter que la montée ne soit pas plus longue ! »

Côte de Niaster Longueur : 2,4 kilomètres Pente moyenne : 6,5 % Partie la plus raide : 13,1 % Dénivelé : 158 mètres Détenteur du record : Lars Boom Lien Strava

Les vues imprenables te feraient presque regretter que la montée ne soit pas plus longue ! Maxim Pirard

4. Côte de la Haute Levée

« Lorsque tu entames cette pente, tu vois immédiatement un 'mur' surgir devant toi de moins d'un kilomètre sur une belle pente de 10%. Après cette partie raide, tu arrives à un rond-point. À ce stade, beaucoup pensent que la montée est terminée, mais rien n'est moins vrai, car il reste encore deux bons kilomètres. Les coureurs qui peuvent passer directement sur le grand plateau font la différence ici. »

Côte de la Haute Levée Longueur : 3,59 kilomètres Pente moyenne : 5,6 % Partie la plus raide : 13,1 % Dénivelé : 203 mètres Détenteur du record : Sieben Devalckeneer Lien Strava

Maxim Pirard © Sportograf

5. Côte de Saint-Roch

« C'est une pente courte mais très raide qui commence dans la vallée de Houffalize. La première moyenne fait en moyenne 15%. Et s'il te reste un peu d'énergie après ce tronçon, tu peux aussi gravir les derniers mètres raides ! »

Côte de Saint-Roch Longueur : 870 mètres Pente moyenne : 12,1 % Partie la plus raide : 22,3 % Dénivelé : 105 mètres Détenteur du record : Quentin Pacher Lien Strava

6. Rosier

« Cette pente traverse les bois et présente un beau virage en épingle à cheveux à mi-chemin : les deux ingrédients principaux d'une belle pente dans les Ardennes ! Avec un peu moins de quatre kilomètres c'est une ascension assez longue où la partie la plus difficile se situe avant les virages en épingle à cheveux. Après, la pente est plus régulière avec près de 5%. »

Rosier Longueur : 3,81 kilomètres Pente moyenne : 6,1 % Partie la plus raide : 17,5 % Dénivelé : 235 mètres Détenteur du record : Harm Vanhoucke Lien Strava

7. Côte de Wanne

« Aussi appelée 'de Wanne'. Tu peux gravir cette pente par trois côtés et commencer à Spineux avec une belle pente de 6%. Attention, car les parties de 12% peuvent littéralement te crever ! »

Côte de Wanne Longueur : 2,7 kilomètres Pente moyenne : 6,4 % Partie la plus raide : 13,3 % Dénivelé : 172 mètres Détenteur du record : Alexander Foliforov Lien Strava

Maxim Pirard © Maxim Pirard

8. Mont Rigi vanuit Malmedy

« Le Mont Rigi est la plus longue pente des Ardennes avec un peu moins de onze kilomètres. On commence immédiatement à Malmedy avec la partie la plus raide de la montée et on zigzague à travers les bois. Après environ cinq kilomètres on arrive dans une plaine dégagée. Tu pourrais penser que tu es déjà arrivé au sommet, mais ce n'est pas le cas. Ce qui suit est un autre tronçon de cinq kilomètres où tu grimpes à environ 3 à 5%. Plutôt ardu ! »

Mont Rigi vanuit Malmedy Longueur : 10,34 kilomètres Pente moyenne : 3 % Partie la plus raide : 13,8 % Dénivelé : 315 mètres Détenteur du record : Louis Vervaeke Lien Strava

9. Haussire

Machine à tuer est un euphémisme. Maxim Pirard

« Machine à tuer est un euphémisme pour cette pente. Le col de la Haussire se divise en trois parties : un premier kilomètre raide à 8-10%, une partie intermédiaire légèrement plus plate puis un dernier kilomètre et demi avec des parties de pas moins de 16% ! »

Haussire Longueur : 3,15 kilomètres Pente moyenne : 7,4 % Partie la plus raide : 17 % Dénivelé : 234 mètres Détenteur du record : Matti Helminen Lien Strava

10. Roche-aux-Faucons

« Ce n'est pas sans raison que la Roche-aux-Faucons est l'une des ascensions les plus redoutées de La Doyenne (Liège-Bastogne-Liège). Cette pente n'est pas particulièrement longue et semble facile au début, mais une fois que tu as passé la première moitié , le vrai travail ne fait que commencer. Sur la dernière partie, la montée ne descend même plus en dessous de 12% ! »