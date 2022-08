Les 8 modules les plus emblématiques du Red Bull Joyride

Depuis 2011, le parcours du Red Bull Joyride n'a cessé d’évoluer. Certains classiques du slopestyle ont peu à peu été remplacés par des modules plus exigeants, visant à faire évoluer le sport. Avec Paddy Kaye, concepteur du parcours depuis le premier jour, nous dressons la liste des huit modules les plus emblématiques de la course.

Depuis 2011, le parcours du Red Bull Joyride n'a cessé d’évoluer. Certains classiques du slopestyle ont peu à peu été remplacés par des modules plus exigeants, visant à faire évoluer le sport. Avec Paddy Kaye, concepteur du parcours depuis le premier jour, nous dressons la liste des huit modules les plus emblématiques de la course.

Depuis 2011, le parcours du Red Bull Joyride n'a cessé d’évoluer. Certains classiques du slopestyle ont peu à peu été remplacés par des modules plus exigeants, visant à faire évoluer le sport. Avec Paddy Kaye, concepteur du parcours depuis le premier jour, nous dressons la liste des huit modules les plus emblématiques de la course.

Le Videotron Flat Drop a été ajouté au parcours de slopestyle au début de 2016 en hommage aux premiers parcours de slopestyle de Crankworx. Le drop de sept mètres sur six lance les riders devant un écran géant qui retransmet l'action en direct. Il y a eu quelques changements mineurs au fil des ans, y compris l'ajout d'un atterrissage plus raide. Ce module est peut-être l’élément le plus reconnaissable de l'événement au cours des trois dernières années !

Le Videotron Flat Drop a été ajouté au parcours de slopestyle au début de 2016 en hommage aux premiers parcours de slopestyle de Crankworx. Le drop de sept mètres sur six lance les riders devant un écran géant qui retransmet l'action en direct. Il y a eu quelques changements mineurs au fil des ans, y compris l'ajout d'un atterrissage plus raide. Ce module est peut-être l’élément le plus reconnaissable de l'événement au cours des trois dernières années !

Le Videotron Flat Drop a été ajouté au parcours de slopestyle au début de 2016 en hommage aux premiers parcours de slopestyle de Crankworx. Le drop de sept mètres sur six lance les riders devant un écran géant qui retransmet l'action en direct. Il y a eu quelques changements mineurs au fil des ans, y compris l'ajout d'un atterrissage plus raide. Ce module est peut-être l’élément le plus reconnaissable de l'événement au cours des trois dernières années !

Emil Johnson tricks off the Four Pack

Szymon Godziek tricks on the Four Pack feature