Les meilleures stratégies sur Valorant

Valorant a beau être un shooter, il reste basé sur la stratégie et la tactique avant tout. Dans la plupart des cas, l’équipe avec la meilleure stratégie remporte la manche ; les réflexes et la visée ne suffisent pas. Pour remporter une partie compétitive de Valorant , ou pouvoir aller loin dans le Red Bull Campus Clutch , il faut avoir un plan.

Bien sûr, il existe des tactiques simples. Comme te hâter de rejoindre un site ou camper la zone d’apparition et laisser les ennemis venir à toi. Cependant, même ces plans très basiques peuvent devenir complexe bien vite dans le nerf de la guerre. A chaque round, il est vital d’être imprévisible et de garder ses ennemis à l’affût. Tes stratégies et tactiques doivent être créées à l’avance et toute l'équipe se doit de les suivre.

Si tu penses à monter ton équipe d’étudiants pour le Red Bull Campus Clutch , nous sommes là pour la faire monter au niveau supérieur. Pour vous aider avec votre plan et vos stratégies, nous avons demandé l’aide de Aleksander ‘zeek’ Zygmunt de G2 Esports et Fatih ‘gob b’ Dayik de BIG. Lis leurs notes et théories sur les stratégies de cartes Valorant ci-dessous !

Reconnaître ses points faibles

Valorant est un shooter tactique asymétrique : les équipes doivent se rencontrent avec différentes conditions pour remporter la victoire. Les attaquants doivent planter le spike sur un site, ou tuer tous les joueurs adverses, quand les défenseurs doivent désamorcer le spike ou tuer tous les attaquants. Bien que Valorant et Counter Strike aient beaucoup en commun, une grande différence souvent ignorée est l’inclusion de trois spots de bombes sur la carte.

Devoir défendre trois spots de spike veut dire que les défenseurs ont toujours un léger désavantage (car tu ne peux pas garder tous les angles). Bien que zeek dit que se poster proprement est important, il avance également que “tu auras toujours des faiblesses peu importe la manière dont tu joues, il est donc très important de récupérer le plus d’informations possible sur la carte pendant un round et bouger efficacement”. Perdre trois secondes de jeu pour rien pourrait être la raison pour laquelle ton équipier mourra seul à l’autre bout de la carte.

Bien placer ses smokes

Nous savons tous que les joueurs professionnels sont capables de placer avec brio leurs smokes avant le moindre push, afin qu’ils puissent s’immiscer sur la zone en un instant. Cependant, que se passe-t-il si l’une de ces smokes ou flash loupent leur timing ? Le round est-il condamné ? gob b avance que cela arrive et que ce n’est pas la fin du monde auquel cas. Malgré tout, il est primordial d’apprendre ses tactiques d’ouverture , même en joueur débutant. Si tu arrives à en sortir une lors d’une partie, “ton adversaire ne peut pas savoir où tu te trouves. Tu deviens plus difficile à lire et c'est un cauchemar pour eux.”

Conquérir le site

Après le placement vient le temps d’exécuter sa stratégie. Cependant, dans une partie à haut niveau de Valorant, tu rencontreras souvent des joueurs solo solides, capables de conserver un site avec ses seuls smokes et capacités . Dans ces situations complexes, gob b nous dit qu’il ne faut pas offrir trop de respect à ce joueur, “sans quoi il gardera le site tout le temps. C’est difficile de jouer contre ce genre de joueur.” Aux yeux de zeek, il y a plusieurs manières de gérer une situation de la sorte. Si tu sais qu’un joueur comme ça est sur la zone, tu peux " le pousser à utiliser l’une de ses smokes/cages puis lancer l’assaut sur un autre site .” Une autre alternative est de le pousser à utiliser ses capacités puis attendre que celle-ci disparaisse pour pusher le même site et tenter de le submerger.

gob b nous dit que changer de tactique défensive est souvent la clef © Philipp Neubauer/Red Bull Content Pool

Défendre

Si tu es du côté défenseur, tu dois couvrir et garder les angles que les attaquants utilisent pour parvenir au site de spike. Encore une fois, zeek nous dit qu’il est impossible de couvrir tous les angles sur une carte à trois sites. Avec seulement 5 joueurs dans ton équipe, il s’agit toujours d’un petit pari sur le placement des ennemis. “C’est pour ça que l’on voit autant de retournements de situation sur Haven”, ajoute-t-il.

De son côté, gob b avance que changer sa tactique défensive est souvent la clef pour l’emporter. “tu dois comprendre quel site est en position de faiblesse et tu dois avoir de bonnes stratégies pour le reprendre lorsque ta première tactique n’a pas fonctionné. C’est parfois difficile, mais tu dois parler avec ton équipe des rotations à faire lorsque certains scénarios s’activent.”

Sur Split

Comme son nom l’indique, Split est l’une des cartes les plus controversées de Valorant. Les joueurs l’adorent ou la détestent. A l’origine, elle favorisait les défenseurs, mais certains changements récents l’ont rendu plus équilibré pour les deux côtés. Maintenant, comme nous le dit zeek, la clef pour remporter un round sur Split est de contrôler le mid : “lorsque tu as le contrôle du mid, cela t'ouvre énormément d’espace sur la carte et les anti-terro doivent contrôler 4 à 5 angles.”

Une fois que tu contrôles le mid, tu auras de nombreuses opportunités en tant qu’attaquant, il est donc important d’en faire la priorité. gob b est lui aussi d’accord. Selon lui, les attaquants sur cette carte ont deux options : “soit tu forces l’accès à un site de spike avec des flashs et le dash de Jett, soit tu avances très lentement et prends le contrôle de la carte.”

Inscris-toi maintenant !