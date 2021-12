8 des meilleurs films de BMX à regarder gratuitement sur Red Bull TV !

Télécharge l'application Red Bull TV et regarde l'action BMX sur tous tes appareils !

1. Life is Just a Ride

Life is Just a Ride

Existe-t-il un contest de BMX plus iconique que la Simple Session estonienne ? On te le dit tout de suite : non. Peut-être parce que depuis 20 ans, cette compèt célèbre la rencontre entre le meilleur BMX park du monde et l'élite de la discipline.

Et pour le mieux le comprendre, le docu Life is Just a Ride te place dans les roues de deux participants - l'américain Reed Stark , le letton Madars Apse - mais aussi de Risto Kalmre , l'un des organisateurs du festival. Et ce n'est pas tout : d'autres grandes figures des sports extrêmes, comme Bam Margera et Darryl Nau, donnent aussi leur avis sur la chose !

2. BMX in Nigeria

BMX Nigeria

Le BMX a cette particularité de niveler les différences d’âge, de genre et d'origines. Pourtant, les documentaires qui mettent en avant cette spécificité sont rares. Ce film en fait partie et nous immerge au cœur de la scène BMX de Lagos au Nigeria, à travers l’histoire des deux riders Star Boy et S King .

3. Go Fast Pull Up

Go Fast Pull Up

Les années 80 et 90 ont été celles de l'explosion du BMX, mais aussi de l'éclosion d'une nouvelle génération de riders déterminée à changer le game. Grande figure des X-Games émergents et véritable pionnier en matière de street , l'Américain James 'Jimmy' LeVan était l'un d'entre eux. Go Fast Pull Up raconte son histoire, mais aussi celle de son sport.

4. Encouraged

Encouraged

Naviguant entre un film et un documentaire, cette vidéo suit le rider Courage Adams , phénomène du street, de retour dans son pays d’origine au Nigeria. Si la qualité du ride est évidemment au rendez-vous, c’est bien son histoire d’émigré parti du Nigeria pour l’Espagne à l’âge de six qui est retracée ici et rend le film aussi poignant. Courage Adams rencontre d’autres riders nigériens et découvre le pays de ses parents.

5. Shapes in the City

Shapes in the City

À quoi ressemblerait une session de BMX au coeur des lignes architecturales les plus audacieuses de Cape Town ? Voilà la question à laquelle le rider BMX sud-africain Murray Loubser et son compatriote photographe Wayne Reiche ont voulu répondre. Shapes in the City t'invite à découvrir les coulisses de ce projet unique, mais aussi les challenges que Loubser a du relever pour devenir l'un des meilleurs pilotes de sa terre natale.

6. The Bits of Baco

The Bits of Baco

En 2018, le réalisateur Jonah Hill avait sorti un long-métrage référence racontant une histoire autour du skate dans les années 90. "The Bits of Baco" reprend le principe de ce film mais sur deux roues. Plonge dans l’histoire du BMX à travers une bande de riders du Wisconsin qui est parvenue à faire bouger la scène BMX comme jamais de l’autre côté de l’Atlantique.

7. Kaleidscope

Kriss Kyle dans Kaleidoscope

Belles lumières, images soignées, décors soigneusement construits : voilà des termes rarement associés aux vidéos de BMX. Sauf peut-être dans le cas du Kaleidoscope de Kriss Kyle . Imaginé de concert avec le réalisateur - et set designer - Ben Scott, ce projet sans pareil propulse le rider écossais dans une décor de science-fiction, en constante évolution. Un truc à voir absolument, en somme.

8. The Learning Curve

The Learning Curve

Performer dans deux sports, c'est compliqué, et d'ailleurs, peu d'athlètes ont essayé. Ce qui n'a pourtant pas empêché la légende Drew Bezanson , en 2016, de passer du BMX au VTT en s'attaquant au plus gros event de slopestyle du monde : le Red Bull Joyride . Une folie que raconte en détail le documentaire The Learning Curve.