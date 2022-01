01 The King Snow Movie

Le King Snow Movie

Dans 'The King Snow Movie', les meilleurs snowboardeurs canadiens repoussent les limites physiques et créatives de leur profession. Un don incroyable pour le snowboard, des visuels époustouflants et des paysages emblématiques à gogo. Que vouloir de plus ?

02 The Art of Flight

The Art of Flight

Si tu as déjà vu ce film, tu sais pourquoi tu devrais le revoir (même deux ou trois fois). Si tu ne l’as pas encore vu, prépare-toi à ce que Travis Rice et Cie t’épatent avec ce qui est largement considéré comme - et nous sommes d'accord - le meilleur film de snowboard de tous les temps !

03 Stronger

Stronger

Avec un line-up de snowboardeurs comme Travis Rice, Kazu Kokubo, Gigi Rüf et Scott Stevens, Union Bindings peut à juste titre se qualifier de l'une des meilleures équipes de snowboard de tous les temps. Leur film atteint-il également ce même niveau ? À toi de juger !

04 Frozen Mind

Frozen Mind

Certains disent qu'il est le nouveau Travis Rice, d'autres prétendent qu'il est encore meilleur. Une chose est sûre : Victor De Le Rue est absolument un grand talent. Il utilise les compétences freestyle backcountry de Rice et y ajoute une touche d'alpinisme et de snowboard en pente raide. Après des débuts incroyables sur le grand écran dans « The Fourth Phase » de Rice, Victor retourne vers son port d’attache spirituel, Chamonix, pour repousser (une fois de plus) ses limites. Le résultat ? Un film époustouflant, tant au niveau de la cinématographie que du snowboard.

05 28 Winters

28 Winters

Rien ne vaut la période 1990 pour les snowboardeurs : il y avait de plus en plus de perfectionnements mineurs, les 360 étaient considérés comme le nec plus ultra et Nitro Snowboards était la société de snowboard la plus cool du marché. 28 hivers plus tard, Nitro Snowboards a vieilli un peu, tout en étant plus sage et toujours l'une des meilleures marques de snowboard, avec une équipe de légendes, de superstars et de novices sans égal. Ce film raconte leur histoire !

06 Perceptions

Perceptions

12 ans après que Gigi Rüf et son équipe bigarrée ont découvert le monde des films de snowboard, la Pirate Crew a lancé sa plus grosse œuvre (à ce jour) : Perceptions. Avec une cinématographie époustouflante, des lieux incroyables et une distribution épique de snowboardeurs, ce film est un classique incontesté du genre. À voir absolument !

07 Offline

Offline

Éteins ton téléphone, jette ton ordinateur portable, aventure-toi dans les montagnes et glisse avec tes potes sur la neige fraîche dans un paysage magnifique. Et pour ceux qui ne peuvent pas vivre cette expérience dans le monde réel, il y a le dernier film de l’équipe Nitro , « Offline ». Avec Eero Ettala , Sam Taxwood, Austin Smith, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Griffin Siebert, Torgeir Bergrem et Marcus Kleveland dans les rôles principaux, le film peut compter sur un casting incroyable. De quoi te garantir un film de très haut vol !

08 Unbroken

Unbroken

En 2017, la glorieuse carrière de Mark McMorris a pris une tournure choquante lorsqu'il a heurté un arbre en plein vol dans l'arrière-pays canadien. 11 mois après ce qui aurait marqué la fin de sa carrière, McMorris était déjà de retour sur les pistes de ski. Et il a tout de suite décroché la médaille de bronze à Pyeongchang ! « Unbroken » est le genre d' histoire vraie qu’on ne saurait inventer. Prépare-toi à être tenu en haleine du début à la fin...

09 Method Movie 3

Method Movie 3

Si tu connais déjà Method Magazine , tu as déjà une bonne idée de ce à quoi t'attendre de leur premier film de snowboard. Avec les snowboardeurs underground les plus radicaux et les rails et les booters les plus cahoteux. Let’s go !

10 As the Crow Flies

As the Crow Flies

En parlant d'un duo de rêve... Gigi Rüf et Elias Elhardt sont deux des meilleurs freestylers toute montagne au monde, et dans ce film classique de Pirate Movie Productions , les deux se réunissent pour nous épater tour après tour. Des pistes effrayantes à travers une vieille ville fantôme de montagne à l’action inoubliable sur l’ultime terrain de jeu qu’est l'Alaska. Prépare-toi pour un voyage inoubliable !

