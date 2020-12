Voici les meilleurs jeux de 2020 !

Quiconque possède une PlayStation et a plus de 16 ans est presque obligé de jouer ce deuxième chapitre de The Last of Us. Pas besoin d’avoir joué son prédécesseur - mais fais-le quand même - pour profiter de ce

drame d'action furtif d'horreur post-apocalyptique

. Parfois, ils en mettent un peu trop. Parfois, tu peux avoir des problèmes avec ton personnage de jeu, mais à la fin du trajet, tu ne comprendras que trop bien pourquoi The Last of Us Part II figure dans cette liste.