Que tu joues sur Xbox, PlayStation, PC, Switch ou mobile, 2021 est une année prometteuse pour les joueurs. Et maintenant que la PS5 et la Xbox Series X ont été lancées, nous pouvons tous nous concentrer sur ce qui compte vraiment : les jeux.

Voici les jeux que nous attendons le plus en 2021 !

Halo Infinite

Consoles : Xbox Series S/X, Xbox One et PC

Date de sortie : automne 2021

Halo Infinite est probablement le jeu Xbox Series X le plus attendu de Microsoft, malgré la controverse entourant son développement. Alors que le dernier jeu de la série emblématique Xbox - qui promet de poursuivre l'histoire du super soldat spartiate Master Chief - a perdu certains de ses développeurs clés ces derniers mois, Microsoft tient clairement à en faire le meilleur FPS de l’histoire. Et pour garantir cela, le lancement a été reporté à une date à déterminer à l'automne 2021.

Infinite devrait être un jeu Halo à monde plus ouvert qui tire pleinement parti de la puissance remarquable de la XBox Series S/X pour créer le ‘TacMap’ : un outil spécial qui te montre comment explorer différentes parties de l'anneau Halo. Si tu cherches un excellent jeu, celui-ci ne saurait manquer sur ta liste !

Horizon: Forbidden West

Consoles : PS4 et PS5

Date de sortie : 2021

La suite d'Horizon Zero Dawn - l'une des nouvelles IP les plus populaires de Sony de l'ère PS4 - a été annoncée en juin 2020 lors de la passionnante conférence E3 de PlayStation. Horizon Forbidden West continue l'histoire d'Aloy et la reprend après les événements du premier jeu. Curieuse d'en savoir plus sur le monde post-apocalyptique qui l'entoure, Aloy se rend à la frontière rude de l'Amérique. Arrivée sur place, elle se retrouve plus que jamais en danger...

Le nouvel environnement occidental nous emmène dans l'habitat d'imposants animaux mécaniques - dont des mammouths et des alligators selon la bande-annonce - et se concentrera apparemment également sur le monde sous-marin !

Hitman 3

Consoles : PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X et Xbox One

Date de sortie : le 20 janvier 2021

L'Agent 47 revient, remplissant sa mallette de gadgets mortels pour le contrat le plus intime et professionnel de toute sa carrière. La sublime trilogie furtive d'IO Interactive prend fin avec Hitman 3, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Attends-toi à démêler une conspiration internationale, à voyager dans des endroits insensés et à effectuer une série d'exécutions diaboliques et compliquées.

Jusqu'à présent, les bandes-annonces et les teasers confirment que nous allons chasser des cibles dans un gratte-ciel de Dubaï, un vieux manoir anglais, une ville chinoise illuminée aux néons et bien plus encore. À propos, si tu importes les emplacements des deux derniers jeux dans le nouveau titre, tu auras plus de 20 niveaux jouables dans un seul jeu - tous animés en 4K net et à 60 ips grâce à l'impressionnant Glacier Engine d'IO. Un achat indispensable pour les fans de furtivité !

Monster Hunter Rise

Console :Nintendo Switch

Date de sortie : le 26 mars 2021

Après Monster Hunter: World, qui s’adressait plutôt au grand public, la série est maintenant prête à dominer à nouveau le marché. Avec Monster Hunter Rise, la série passe à l'impressionnant moteur RE de Capcom (qui à son tour fera également ses débuts sur Switch).

Le nouveau jeu a moins d'écrans de chargement, plus de zones ouvertes et de nouveaux amis à quatre pattes qui promettent de rendre le jeu plus attrayant que jamais. Mieux encore, la série semble avoir retrouvé ses origines loufoques, s'éloignant du ton plus sérieux que nous avons vu dans Monster Hunter: World. Il fera un tabac auprès des puristes et des débutants !

Guilty Gear -Strive-

Consoles : PS4 et PS5

Date de sortie : le 9 avril 2021

Guilty Gear -Strive- sera le septième volet de la série populaire, prouvant plus que jamais la magie technique du développeur Arc System.

« Les épreuves et les tribulations des héros et des méchants de la série seront enfin résolus », a déclaré Arc System Works à propos du nouveau jeu. Par-là, ils donnent l'impression que nous arrivons à la fin d'un complot d'anime décalé qui existe depuis 20 ans. Et avec des graphismes flashy et un système de combat suffisamment profond pour défier même Street Fighter ou Tekken, cela pourrait bien être l'un des jeux de combat les plus élégants et les plus impressionnants du marché !

Battlefield 6

Consoles :PS5, Xbox Series S/X et PC

Date de sortie : 2021

Alors que la plupart des détails sur Battlefield 6 sont encore entourés de mystère, nous savons déjà que le jeu poussera le nouveau matériel à ses limites et «se concentrera sur les nouvelles innovations alimentées par les plates-formes de nouvelle génération».

Récemment, nous avons vu le développeur réintégrer un territoire familier avec les deux guerres mondiales (la Première Guerre Mondiale dans Battlefield 1 et la Seconde dans Battlefield 5). On ne sait pas encore si le nouveau jeu se déplacera dans le Pacifique, au Vietnam ou dans un cadre plus moderne. Mais même si le cadre ne te plaît pas, tu peux t’attendre à ce que le nouveau titre de DICE soit au moins une démonstration brillante de ce que le moteur Frostbite peut réaliser sur le matériel dernier cri. Attends-toi à pouvoir détruire plein de trucs, à des graphismes réalistes et à un superbe design de carte !

Far Cry 6

Consoles : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC

Date de sortie : mai 2021

L’action de Far Cry 6 se situe à Cuba. Mais pas vraiment Cuba, non, car cette fois-ci le personnage principal mène une «lutte pour la liberté» dans un «paradis tropical figé dans le temps» appelé Yara. Sous le règne du dictateur Anton Castillo (joué par Giancarlo Esposito, si tu voulais savoir), Far Cry 6 sera apparemment un peu plus nuancé en termes d'opinions politiques que les versions précédentes.

Tu te battras à Yara, où le peuple tentera de déposer Castillo et son régime corrompu. En tant que révolutionnaire, on attend de toi que tu diriges le soulèvement - ou du moins y joues un rôle important. Ubisoft promet que ton personnage aura plus d'agency que ce que nous avons vu dans Far Cry jusqu'à présent, et que tes actions affecteront à la fois l'histoire et l'état du monde. Oh, et tu peux prendre un teckel colérique comme compagnon - son nom est Chorizo !

Deathloop

Consoles : PS5 et PC

Date de sortie : juin 2021

Arkane Lyon et Bethesda lancent une toute nouvelle IP, Deathloop, dans cette nouvelle année, et il semble qu'il reprend toutes les bonnes choses du chef-d'œuvre de Dishonored dans un jeu de tir rétro élégant et fluide. Le jeu tourne autour de deux tueurs qui ne cessent de se retourner dans une boucle temporelle pleine d'opportunités mortelles et de sociopathes dérangés. Cool, non ?

Que tu souhaites abattre tes rivaux avec une machette, leur faire exploser la cervelle avec un fusil de chasse ou te téléporter avec une technique futuriste, Deathloop a tout pour plaire. Attends-toi à une conception de niveau méticuleuse, des systèmes sur des systèmes sur des systèmes en ce qui concerne la mécanique et une production de première classe. Ce jeu a tout pour être le prochain succès monstre de Bethesda !

Back 4 Blood

Consoles : PS4, PS5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X

Date de sortie : le 22 juin 2021

Back 4 Blood combine le chaos de la survie en coopération multijoueur avec l'épouvante sanglante d'une apocalypse zombie. Sympa ! Entre les gros zombies et les morts-vivants sauvages qui ont jeté leur dévolu sur ton sang, il semble que le studio soit de nouveau sur la bonne voie après que l'infortuné Evolve les ait fait se planquer pendant plus de six ans. Ce jeu a été annoncé pour la première fois l'année dernière, mais maintenant, le projet commence enfin à prendre forme - et il s’annonce très, très fort !

It Takes Two

Consoles : PS4, PS5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X

Date de sortie : le 26 mars 2021