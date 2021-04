Quand on dit « Battle Royale », on pense presque automatiquement à des jeux extrêmement populaires tels que Fortnite, Call of Duty: Warzone, PUBG et Apex Legends. Mais savais-tu qu'il existe également de nombreux jeux moins connus qui valent vraiment le détour ? Nous avons répertorié les cinq plus cool ci-dessous pour toi !

CRSED: F.O.A.D

Cela a commencé comme ‘Cuisine Royale’, une parodie de PUBG alias l'ancêtre de Battle Royale. Les joueurs s’y affrontaient surtout avec des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, le jeu contient toujours pas mal d’humour, mais les ustensiles ménagers ont été échangés contre tout ce dont un jeu de tir plutôt tactique a besoin. Des physiques et des combats plus ou moins réalistes sont complétés par des personnages exotiques, chacun avec ses capacités surnaturelles uniques qui peuvent temporairement - mais de manière d’autant plus spectaculaire - changer le gameplay.

Disponible gratuitement pour PC, PlayStation et Xbox.

Hyper Scape

Les développeurs d'Hyper Scape sont actuellement occupés avec toutes sortes de modifications pour remonter le nombre décevant de joueurs de ce jeu de tir Battle Royale hyperkinétique. D'autre part, le nombre de joueurs est suffisamment important et le jeu lui-même est également suffisamment unique pour l'essayer. Nous aimons particulièrement l'hypermobilité et le gameplay d’un jeu de tir à la première personne vertical rafraîchissant (et vertigineux).

Disponible gratuitement pour PC, PlayStation et Xbox.

Ring of Elysium

Ring of Elysium est une Battle Royale militaire avancée assez réaliste. Le jeu rappelle la franchise Ghost Recon, mais complété par des technologies de guerre futuristes. Sur le champ de bataille, cela se traduit par des gadgets plus ou moins crédibles tels que des scanners, un camouflage actif et d'autres technologies qui te permettent de survivre à l'environnement (de plus en plus) mortel de ce jeu.

Disponible gratuitement pour PC.

Realm Royale

Ceux qui sont rebutés par les graphismes enfantins et cartoonesques ne comprennent probablement pas non plus le succès de Fortnite. En termes de style, Realm Royale est assez similaire à Fortnite, mais sans la corvée de devoir construire et avec une ambiance fantastique, des classes, des montures, la possibilité d'absorber le passage à vide du milieu de jeu avec la collecte d'équipements puissants et cetera.

Disponible gratuitement pour PC, PlayStation, Xbox et Switch.

(H1)Z1 Battle Royale

H1Z1 a attiré beaucoup d'attention à l'époque, mais n'a jamais réussi à enthousiasmer un large public. Dès lors, ce spin-off Z1 Battle Royale semblait commencer la course dans des conditions loin d’être optimales, mais entre-temps, le jeu se porte plutôt bien depuis près de 5 ans. Attends-toi à une variante hardcore du genre, librement accessible, visuellement impressionnante et pas trop complexe au niveau du gameplay.

Disponible gratuitement pour PC, PlayStation et Xbox.