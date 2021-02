Vieux, d’accord, mais on n’arrive jamais à la fin. Quelques jeux qui ont fait fureur il y a vingt ans ou plus le font toujours (ou à nouveau) aujourd'hui. La liste est plus longue que tu ne le penses, mais voici en tous cas nos favoris !

1. Age of Empires II: Age of Kings

Age of Empires © Age of Empires

Original : 1999

Un classique du genre de la stratégie en temps réel qui partageait le sommet du hit-parade avec WarCraft il y a 20 ans. Le but du jeu est de gérer une civilisation en développement et de construire une économie de guerre capable d'éliminer tout rival. Bon pour des heures, des jours, des mois, des années de plaisir !

2. Final Fantasy VII

Final Fantasy © Final Fantasy

Original : 1997

Ce jeu est l’exemple classique d'un jeu de rôle japonais (JRPG). Avec une histoire épique, des personnages devenus mondialement connus et des graphismes spectaculaires (du moins pour l'époque). Le jeu est suffisamment vaste pour en faire également quelques remakes réussis. La 1e partie fut déjà sortie en 2020 et est une combinaison parfaite de fidélité à l'original et d'innovation avec un système de combat mis à jour.

3. Resident Evil 2

Resident Evil 2 © Resident Evil

Original : 1998

À la fin des années 1990, c'était l'un des jeux qui a transformé les zombies - et donc l'épouvante en général - en une expérience interactive. X nombre d'épisodes et presque autant de films hollywoodiens plus tard, Resident Evil 2 a obtenu un remake très attendu en 2019. Le gameplay a été adapté aux attentes du joueur moderne, mais heureusement, l'âme sombre et captivante a été conservée.

4. Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2

Tony Hawks Pro Skater © Tony Hawks Pro Skater

Original : 1999 et 2000

Une autre série qui est de retour aujourd'hui après n'avoir jamais vraiment disparu. Les superbes remakes ont été regroupés en 2020 sous le nom de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, un must absolu pour tout joueur qui est également un passionné de skateboard ! Et de toute la culture du skate qui était à son apogée (versatile) au tournant du millénaire.

5. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda © The Legend of Zelda

Original : 1993

Il y a un quart de siècle, l'original est sorti pour la Game Boy et cinq ans plus tard pour la Game Boy Color. Si tu cherches ces consoles sur Google, tu sauras tout de suite que la réincarnation du jeu sur Switch en 2019 était déjà bien en retard. Encore une fois, un mélange parfait du gameplay original d'action-aventure avec des graphismes modernes.

6. Counter-Strike

Counterstrike © Counterstrike

Original : 1999

Ce jeu de tir tactique est né d'un mod pour Half-Life (d'où le tiret entre Counter et Strike) et n'a jamais vraiment disparu, mais a plutôt évolué. D'un mod gratuit aux versions sur console, en passant d’une mise à niveau après l’autre, pour aboutir à Counter-Strike: Global Offensive, toujours très populaire et compétitif, ou GS:GO comme le connaissent des millions de joueurs aujourd'hui.

7. Mafia

Mafia © Mafia

Original : 2002