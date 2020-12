Que tu joues en local ou en ligne à des jeux de tir massivement multijoueurs, à de petits jeux de course ou encore à des jeux de plateforme, c’est toujours plus amusant à plusieurs … et les victoires sont d’autant plus savoureuses ! Voici donc une liste des 15 meilleurs jeux de coopération sur PC . Alors, qu’attends-tu pour te joindre à une partie ?

1. Fortnite Battle Royale (2017)

Réunissant des millions d’adeptes partout dans le monde, Fortnite est sans surprise l’un des jeux de coopération sur PC les plus populaires sur le marché en ce moment. Fortnite Battle Royale est un jeu PvP (joueur contre joueur) débordant d’action qui fait appel à la stratégie . Dans chaque partie, cent joueurs s’affrontent, s’éliminant de minute en minute jusqu’au dernier. Ce n’est pas le temps de baisser ta garde !

2. Killing Floor 2 (2016)

Killing Floor 2 est un jeu de tir à la première personne ( FPS ) de coopération qui peut rallier jusqu’à six joueurs à la fois. On y affronte des vagues de Zeds, des clones de militaires relâchés par un chercheur désaxé. Depuis sa sortie le 18 novembre 2016, Killing Floor 2 est considéré comme l’ un des meilleurs jeux de zombies sur PC, et en groupe, le plaisir est décuplé !

3. Left 4 Dead 2 (2009)

Left 4 Dead 2 est un titre classique sur PC de Valve qui fait le bonheur des amateurs de gore avec ses multiples affrontements contre des zombies . Pour survivre ne serait-ce qu’un instant, il faut avoir une équipe solide prête à te défendre contre les hordes de morts-vivants et leurs attaques-surprises. La cadence effrénée de Left 4 Dead 2 demande de rester en communication constante avec tes coéquipiers : interdiction d’éteindre ton casque-micro !

4. Divinity: Original Sin 2 (2017)

Divinity: Original Sin 2 est un jeu de rôle débordant d’ aventures immersives et d’expériences interactives. Ce jeu de coopération sur PC est parmi les meilleurs de sa catégorie selon PCGamesN. Sa magie débridée et ses royaumes surnaturels auront tôt fait de nous captiver. Dans cet univers, la communication d’équipe est essentielle pour ne pas succomber aux attaques des ennemis.

5. Rainbow Six Siege (1998)

Ce jeu de tir PvP nous plonge dans une intervention tactique palpitante. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege te propose plusieurs options d’agent ainsi qu’un magasin contenant tout le nécessaire pour personnaliser ton personnage et le rendre aussi létal que possible. Depuis sa sortie en décembre 2015, les amateurs de jeux de coop en sont fous.

6. Diablo III (2012)

La version PC de ce jeu de rôle et d’action est parue en mai 2012, et elle n’a pas tardé à battre des records dans la catégorie des jeux d’ordinateur : plus de 3,5 millions d’exemplaires se sont vendus dans les 24 heures suivant sa sortie. Le troisième opus de la série éponyme propose sept choix de classe de personnages. Le but : vaincre Diablo, le seigneur de la Terreur. Composé de quatre actes et offrant un nombre infini d’occasions de travailler en équipe, Diablo III séduit par sa jouabilité stimulante et son intrigue envoûtante.

7. Call of Duty: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: Modern Warfare est un jeu de coopération qui nous plonge dans un récit épique du début à la fin. Il propose des options multijoueurs classiques et coopératives d’une grande accessibilité. Ce titre nécessite la version 64 bits de Windows 7 ou de Windows 10.

8. The Division 2 (2019)

Dans Tom Clancy’s The Division 2 , on commande une équipe d’agents de haut calibre dans une ville de Washington au comble du désespoir après qu’ un virus a éliminé la majorité de sa population . Ce jeu de rôle, de tir et d’action peut être joué en mode PvP ou coopération. The Division 2 est paru le 15 mars 2019 et a reçu la cote M pour jeunes adultes.

9. Don't Starve Together (2016)

Rien ne vaut Don't Starve Together pour se perdre dans une région sauvage avec ses amis et tester son instinct de survie. Il s’agit d’une expansion du jeu de survie Don't Starve auquel six personnes peuvent jouer en même temps. Lance une partie publique ou privée avec des amis ou des inconnus pour voir qui survivra le plus longtemps dans le monde sombre et lugubre de Don’t Starve.

10. Monster Hunter: World (2018)

La version pour Windows du jeu de rôle et d’action Monster Hunter: World est sortie en août 2018, et n’a rien perdu en popularité depuis. Le but du jeu est de piéger ou d’ éliminer des monstres , puis de s’emparer des matériaux sur eux pour fabriquer ses propres armures, pièces d’équipement et armes. Il est possible de chasser en groupe (jusqu’à quatre personnes) ou d’affronter les bêtes en solo.

11. Sea of Thieves (2018)

Dans Sea of Thieves , un jeu d’action et d’aventure à la première personne, les joueurs sont vite transportés dans un monde inspiré des Goonies et de Pirates de Caraïbes . Le but de ce jeu multijoueur : devenir un pirate légendaire en faisant une série de voyages pour différentes sociétés commerciales.

12. Grand Theft Auto Online (2013)

Depuis sa sortie en octobre 2013, Grand Theft Auto Online connaît un succès mondial retentissant. Les amateurs de la série ont dû attendre jusqu’à novembre 2015 pour la version PC de ce jeu d’action et d’aventure multijoueur , mais ils n’ont pas été déçus; celle-ci permet à 30 personnes de jouer en même temps en mode coopératif, sillonnant les rues de San Andreas et accomplissant diverses missions pour avancer dans le jeu.

13. Portal 2 (2011)

Valve lançait en avril 2011 Portal 2 , un jeu de casse-tête et de plateforme où il faut positionner des portails de téléportation aux bons endroits progresser dans les niveaux. Son mode coopératif permet aux joueurs de résoudre les casse-têtes en équipe, en incarnant les personnages de P-Body et d’Atlas. Le jeu est compatible avec Mac OS X, Windows et Linux.

14. Payday 2 (2013)

Ce jeu de tir à la première personne est la suite du jeu Payday: The Heist , paru en 2011. Encore une fois, on nous entraîne dans une virée de cambriolages, mais cette fois dans la région métropolitaine de Washington. Avec trois amis (ou inconnus) à la fois, on peut voler des voitures ou cambrioler des magasins et des banques comme bon nous semble, et produire et distribuer des narcotiques. On comprend pourquoi Payday 2 a la cote M, pour jeunes adultes.

15. Minecraft (2009)

Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps . Il propose des options de jeu en solo et à plusieurs : en mode compétition ou en équipe, on peut affronter les hordes et bâtir un nouveau monde à l’aide des divers outils et matériaux qui se trouvent dans cet univers tridimensionnel. Plusieurs modes de jeu sont offerts pour satisfaire les différents types de joueurs : hardcore, survie, aventure, créatif et spectateur.