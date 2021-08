Voici (jusqu'à présent) les jeux de course les plus cool de l'année !

Sache-le : que tu sois amoureux des simu ou simplement fans de gros moteurs, 2021 est un très beau cru en matière de jeux de course. Quelles disciplines ? Quelles plateformes ? Quelles nouveautés ? On te dit tout !

F1 2021 (disponible, Codemasters, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Il est rare de trouver une franchise qui se surpasse chaque année, mais les jeux 'F1' ne déçoivent jamais. F1 2021 ne devrait pas faire exception à la règle, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modes et de nouveaux circuits.

Mais le plus excitant est sans doute la mise à jour du mode carrière, qui permet maintenant à tes potes de rejoindre ta partie en ligne et de jouer en coopération, ou de choisir une équipe rivale et de courir contre toi pour savoir qui sera vraiment le meilleur. Autant d'éléments conjugués avec des graphismes fous sur les consoles next-gen qui font de ce nouvel opus un titre vraiment majeur cette année.

MotoGP 21 (disponible, Milestone, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch)

Le meilleur jeu de moto, tout simplement © Milestone

Cela fait plusieurs années que la saga ‘MotoGP’ est passée dans une autre dimension, mais cette 11ème édition surpasse les précédentes. Notamment sur le plan graphique. Le but des développeurs ? Peaufiner le moindre détail de la simu pour vous offrir une expérience toujours plus authentique et débordante de nouveautés.

Parmi elles : le mode Bike Retrieval , qui te rapproche encore plus des courses IRL en supprimant les 'respawns' et en exigeant que tu retournes à ta moto aussi vite que possible après une chute. Par ailleurs, tu devras également surveiller la température de tes freins et t'exposer à une pénalité de long tour en cas de dépassement non réglementaire . Une vraie simulation qui ravira les puristes !

De son côté, le mode carrière permet de vivre une expérience complète de manager. La spécificité par rapport aux anciens volets ‘Moto GP’ ? Il existe désormais un parcours junior qui permet aux joueurs de découvrir la vraie vie, parfois compliquée, des jeunes pilotes.

Sorti en avril 2021, MotoGP 21 fait l’unanimité dans le milieu. Tous les spécialistes s’accordent pour dire qu’il s’agit du meilleur opus de la saga, et on t'invite donc à le tester au plus vite.

DIRT 5 (disponible, Codemasters, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, Stadia)

Dirt 5 ne cesse de s'améliorer © Codemasters

Bien accueilli lors de sa sortie, Dirt 5 n'a cessé de se renforcer au fil des mises à jour. Les développeurs proposent chaque semaine des fonctionnalités supplémentaires, des modes de jeu inédits et des flopées de nouveaux engins. Le but ? Ne jamais laisser décrocher les accros aux rallye sauvage.

Plus récemment, Codemasters a ainsi dévoilé la mise à jour Red Bull Revolution , un contenu gratuit qui offre aux joueurs une sélection de nouvelles couleurs à l'effigie de Red Bull, pour des voitures telles que la Peugeot 208 WRX, la MINI John Cooper Works Buggy by X-raid et la Peugeot 3008 DKR Maxi. Une mise à jour esthétique qui, malheureusement, ne donne pas littéralement des ailes aux engins.

Bref, Dirt 5 est l'un des meilleurs jeux de course du moment. Des graphismes au gameplay, tout est parfait, et on ne sait pas ce que tu fais encore là. La boue t'attend !

Project Cars GO (disponible, Slightly Mad Studios, iOS, Android)

Petit Poucet de cette sélection, Project Cars GO est un jeu mobile qui offre aux joueurs des circuits fous, une beau catalogue de voitures ainsi que divers modes assez cools. Un grand jeu pour le plus petit des écrans, en somme.

WRC 10 (sortie prévue le 2 septembre, KT Games, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch – date de sortie à confirmer)

Pour les 50 ans du Championnat du Monde des Rallyes , les développeurs de WRC 10 n'ont pas fait les choses à moitié et nous offrent une édition anniversaire bourrée de nouveautés.

WRC 10 introduira ainsi un mode rétrospectif , qui te permettra de revivre 19 événements qui ont façonné l'histoire du WRC, du Rallye Acropolis au Rallye Sanremo. Mais tu pourras aussi découvrir les voitures légendaires qui ont marqué l'histoire de la discipline, comme l'Alpine Renault A110, les Mitsubishi des années 90 ou encore les Lancia du Groupe B.

Par ailleurs, toutes les courses du calendrier WRC 2021 seront disponibles, notamment le Rallye de Croatie, le Rallye d'Estonie et le Rallye d'Ypres en Belgique , mais il faudra attendre le 2 septembre prochain pour essayer la bête. On attend, le pied sur la pédale.

Cette liste non-exhaustive des meilleurs jeux de course est terminée, mais 2021 est loin de l’être, et nous avons hâte de savoir ce que les studios nous préparent. En attendant, il y a de quoi faire. Alors à bientôt sur les circuits !