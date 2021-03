On ne peut sous-estimer la sensation ressentie quand on franchit un virage serré sur une moto de cross. La piste naturelle et boueuse donnant l'impression de pouvoir aspirer la machine entière, détruite par la pluie, mais que vous domptez : vous, le pilote émérite. C'est un sport incroyable pratiqué par les plus téméraires et plusieurs expériences virtuelles extraordinaires sont désormais proposées aux joueurs, sur plusieurs formats.

Du jeu classique au meilleur jeu sur le hardware le plus récent, nous énumérons ci-dessous les meilleurs jeux de motocross que tu dois essayer - ne nous en veux pas si tes temps t'obsèdent, car ces jeux sont réellement obsédants.

MXGP 2020

Το MXGP 2020 είναι από τα πρώτα racing παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στο PS5 © Milestone

Quoi de mieux que le tout nouveau MXGP 2020 ? Que dire du fait que le jeu vidéo officiel des FIM World Motocross Championships est un des premiers jeux à être disponibles sur les consoles modernes, en utilisant le contrôleur de la PlayStation 5 flambant neuve ? Tu sentiras la résistance quand tu t'enfonceras dans la boue, tandis que le DualSense et son retour tactile te garantira une sensation physique différente quand tu emprunteras une route goudronnée, allégeant le poids de la moto : les sensations sont différentes.

MXGP 2020 est un jeu impitoyable qui te plonge dans le grand bain. Il est réservé aux fans inconditionnels de motocross et est le Forza Motorsport de sa catégorie, proposant une approche simpliste : tu participes aux courses. Ceci dit, un mode te permet d'explorer librement la Norvège et propose même un éditeur de circuit si tu as envie de créer tes propres circuits. Étant un ensemble complet accessible à tous, MXGP 2020 s'impose aisément comme un des meilleurs jeux de motocross.

Trials Rising

Το Trials Rising είναι από τα πλέον δύσκολα παιχνίδια με μηχανές © RedLynx & Ubisoft

Si les Trials de RedLynx et Ubisoft sont une suite extraordinaire et sous-estimée, il est préférable d'être prudent : assure-toi de disposer d'un contrôleur de rechange si tu souhaites y jouer, car tu pourrais casser la manette dans un moment de colère.

La définition même de la facilité, difficile à maîtriser : Trials Rising débute sur un ton mineur avec quelques simples circuits de cross avant de te pousser dans tes derniers retranchements en t'invitant à exécuter quelques manoeuvres apparemment impossibles avant de fendre la boue et de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.

Trials Rising mise sur l'équilibre parfait de la moto et du pilote afin de parcourir un circuit de motocross le plus rapidement possible, en réduisant le nombre de chutes au maximum. Les redémarrages immédiats réduisent les désagréments quand tu atteins les niveaux plus difficiles, mais ce jeu exige la maîtrise des motos de cross et personne n'y parvient mieux que RedLynx.

MX vs ATV: All Out

Fancy your motocross on Nintendo Switch? Got you covered! © Milestone

Étant donné que MX vs ATV : All Out est disponible sur Nintendo Switch, ainsi que sur PS4 et Xbox One, il convient peut-être de dire qu'il s'agit plutôt d'un jeu davantage de style arcade que le MXGP 2020.

Vu la vitesse élevée , tu rebondiras et devras faire appel à tous tes talents pour garder la moto sur la piste, a fortiori pour rester dans la course. Vu le style de jeu, il fonctionne parfaitement sur Switch sans devoir disposer de gâchettes analogiques. Tu peux sortir des starting-blocks et ne jamais regarder en arrière, étant donné que le jeu propose une expérience de motocross légèrement plus décontractée par rapport aux pilotes davantage basés sur SIM.

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained is mobile motocross at its finest © Red Bull

Grâce à une personnalisation poussée à l'extrême , Dirt Bike Unchained permet de jouer sur appareils mobiles et propose des sauts et circuits incroyables et extravagants. Il s'agit en l'occurrence de graphiques de console sur mobile, avec des stars reconnues du motocross telles que Cody Webb, Jonny Walker, Tarah Geiger, etc.

L'accessibilité est un domaine dans lequel ce jeu excelle grâce aux contrôles simples et intuitifs. Par exemple, tu dois tapoter rapidement sur l'écran pour accélérer si tu grimpes une colline, tandis que tu dois appuyer et maintenir la pression pour acquérir de la vitesse quand tu descends une colline.

Grâce à la possibilité de jouer en ligne et en équipes rassemblant jusqu'à 24 joueurs, Dirt Bike Unchained est un incontournable, respectant le sport et le plaisir arcade, et le tout au creux de tes mains.

Mad Skills Motocross 2

Έτοιμος για side-scrolling δράση στο Mad Skills Motocross 2; © Turborilla

Si tu souhaites un jeu de motocross sur mobile avec un défilement horizontal plus important, Mad Skills Motocross 2 est fait pour toi. Gratuit et avec un mode multijoueurs en ligne , le jeu te permet de gagner des motos neuves et plus rapides, et les développeurs de Turbillora proposent également de nouveaux circuits toutes les semaines, ce qui signifie que tu ne dois pas jouer pendant des heures tous les jours et que tu peux trouver du nouveau contenu chaque semaine.