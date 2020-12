Au cours des dernières années, la réalité virtuelle a connu une grosse croissance dans de nombreuses industries comme les médias, les loisirs ou le tourisme. Grâce à ce gain en popularité, elle a pu être utilisée pour créer des expériences de jeu incroyablement immersives. Continuez donc la lecture pour découvrir quelques-uns des meilleurs jeux multijoueurs en VR .

Top 10 des meilleurs jeux VR multijoueurs

1. No Man’s Sky VR (2019)

Explorez et découvrez un universe plein de galaxies et de planètes remplies de formes de vie inconnues avec No Man’s Sky , un jeu VR créé et publié par Hello Games. Avec la possibilité de jouer jusqu’à 32 joueurs, l’univers No Man’s Sky est, presque littéralement, assez vaste pour vous et tous vos amis. Vous pouvez jouer à la version VR du jeu sur PS4, Xbox One ou sur un PC pour environ 60 euros.

2. Rec Room (2016)

Lorsque l’on parle de jeux VR gratuits , rien ne bat Rec Room . Ses visuels coloré et cartoons vous préparent parfaitement pour son mix de fun et de repos qu’offrent ses jeux les plus traditionnels (Dodgeball, Disc Golf, Paintball etc.) ou les plus fantasques. Rec Room est à l’origine sorti en 2016 sur PC , mais il est désormais disponible sur iOS , Oculus Quest et PS4 .

3. The Forest VR (2018)

Testez vos talents de survie dans The Forest , un jeu à la première personne plein d’horreur, d’action et d’aventur e. Ce jeu VRcréé par Endnight Games vous place, en tant que seul survivant d'un crash d'avion, dans une forêt tropicale. Jusqu’à 4 joueurs peuvent dès lors travailler et combattre ensemble contre les barbares cannibales de l’île. Donnez vie à vos cauchemars en utilisant le HTC Vive ou l’ Oculus Rift pour environ 20 euros.

4. Arizona Sunshine (2016)

Jaywalkers Interactive et Vertigo Games ont sorti ce FPS en 2016, et il est toujours aussi bon. Dans ce jeu VR post-apocalyptique , les joueurs sont parachutés dans un désert pour affronter une horde de zombies. Vous pouvez jouer à ce thriller apocalyptique en solo ou en multijoueur sur PS4 , PC , Valves Index , Oculus Quest , Oculus Rift ou HTC Vive . Bien que les prix peuvent varier, Arizona Sunshine est généralement vendu aux alentours de 40 euros.

5. OrbusVR: Reborn (2017)

Créé et édité par Orbus Online, OrbusVR : Reborn est disponible sur Oculus Rift et HTC Vive . Ce jeu en VR room-scale (qui vous permet de vous déplacer librement dans l’espace) vous place dans un gigantesque monde fantastique qui vous offre du fun pour jusqu’à 40 joueurs en même temps. Que vous décidiez de passer votre journée à faire des quêtes, ou que vous remplaciez votre épée pour une canne-à-pêche, vous pouvez jouer pendant des centaines d’heures selon vos envies après avoir acheté ce jeu pour seulement 20 euros.

6. Tabletop Simulator (2015)

Amenez vos jeux de plateau préférés dans le monde de la VR avec Tabletop Simulator de Berserk Games. Aussi simple qu’il soit, Tabletop Simulator est terriblement fun, et vous permet de jouer ou de créer vos propres jeux avec l’ Oculus Rift ou le HTC Vive pour seulement 20 euros. Depuis sa sortie en 2015, ce jeu VR a offert d’innombrables possibilités de fun.

7. Star Trek: Bridge Crew (2016)

Ce jeu d'action-aventure vous permet de pénétrer l’un des plateaux les plus prestigieux de la S.F : un vaisseau de l’USS. Chaque joueur prend un rôle différent sur le pont alors que vous affrontez d’autres vaisseaux et partez en mission. Lancé en 2016 par Ubisoft et Red Storm Entertainment, Star Trek : Bridge Crew est maintenant disponible sur Oculus Quest , PS4 et PC pour environ 35 euros. L’un des avantages principaux de ce jeu est qu’il permet le cross-play, et que vous pouvez donc jouer avec d'autres joueurs sans casque.

8. PAYDAY 2: VR (2018)

Mettez votre masque et équipez-vous pour des casses, braquages et tirs à la sauvette dans ce thriller bourré d’action jouable à 4 et disponible sur Valve Index , Oculus Rift ou HTC Vive . Outre le frisson du crime, l’un des plus grands avantages de ce jeu est qu’il est en VR partagé, ce qui veut dire que vous pouvez aussi rejoindre vos amis sur PC avec ou sans casque .

Bien que la version VR soit sorti en 2018, son prédécesseur est arrivé sur le marché en 2013 grâce à de nombreux développeurs, dont Overkill. Et vous avez accès gratuitement à la version VR lorsque vous achetez PAYDAY 2 pour seulement 10 euros.

9. Raccoon Lagoon (2019)

En contraste complet avec PAYDAY 2, Raccoon Lagoon est sorti en 2019 et combine les influences de Stardew Valley et Animal Crossing pour créer l’ une des aventures les plus adorables que l’on puisse imaginer. Dans ce jeu VR de Hidden Path Entertainment, vous aidez des navigateurs perdus à peindre, miner, cuisiner, et pêcher sur l’île qu’ils ont élu leur maison. Vous pouvez en profiter seul ou avec un ami sur l’ Oculus Rift S ou l’ Oculus Quest pour seulement 15 euros.

10. Stormland VR (2019)

Sorti en 2019 par Insomniac Games, Stormland vous présente un monde SF rempli d’androïdes et d’aliens . Vous pouvez jouer au jeu en solo ou découvrir les ruines de cette anciennes civilisation avec un ami sur Oculus Rift ou Oculus Rift S pour 45 euros. Qu’importe votre choix, ses nombreuses options de combats et fonctionnalités peuvent vous fournir des heures de fun collectif.

Les meilleurs casques VR pour le gaming

Pour profiter au maximum de l’expérience, il vous faut un casque suffisamment puissant. Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant l’un d’entre eux :