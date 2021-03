Admire la neige fraîche en te dirigeant vers ta planche, élance-toi sur une piste raide aménagée avec des rampes, des rails et des portes et maîtrise chaque courbe et chaque virage : une sensation inégalée. Écoute le crissement chaque fois que tu entames un virage ou ressens cette anticipation quand tu te prépares à un saut : que du bonheur. Et, si tu maîtrises la technique de passage de la position Switch à celle de Fakie, tu comprendras que la représentation numérique du snowboard est tout aussi compliquée que le sport lui-même.

Heureusement, de nombreuses possibilités s'offrent à toi pour pratiquer le snowboard à l'écran et certains jeux vraiment superbes te permettront d'assouvir ta passion si tu ne peux pratiquer ton sport sur de véritables pistes. Les meilleurs jeux de snowboard sont énumérés ci-dessous !

Steep

Sorti en 2016, le jeu Steep d'Ubisoft a bénéficié de tout le savoir-faire du développeur, s'imposant non seulement comme le meilleur jeu de snowboard, mais également comme un des meilleurs jeux de sports d'hiver jamais réalisé.

Tu peux glisser à ta guise sur la neige blanche cristalline, emprunter des chemins de traverse et collecter des objets sur ton chemin - modifier ton style pour être aussi frais que la poudreuse. Tu peux également participer aux compétitions empruntant des parcours simples à terrifiant le long de couloirs verticaux. Si tu exécutes un saut dans Steep, tu dois t'assurer d'une bonne réception et tenir compte de toutes les cabanes en rondins et des nombreux à-pics. Un jeu incontournable et essentiel pour tout fan de snowboard.

Snowboarding The Fourth Phase

Si tu préfères snowboarder sur mobile, Snowboarding The Fourth Phase te comblera et peut être lancé gratuitement. Proposant un mode carrière impressionnant, qui intègre même la beauté du sport via un mode photo offert par ton propre drone personnel, ce jeu complet a beaucoup à offrir aux joueurs.

Ce jeu met en scène Travis Rice , le snowboarder légendaire, qui te conseille au fur et à mesure qu'il te découvre et t'aide à devenir un des meilleurs snowboarders mondiaux. Si tu ne souhaites pas te plonger dans une aventure, un mode arcade te propose des défis amusants, mais difficiles.

Grâce à des effets visuels impressionnants , Snowboarding The Fourth Phase propose un gameplay basé sur la durée, t'invitant à glisser vers la droite ou la gauche pour changer de direction ou à appuyer pour sauter : ces contrôles sont accessibles à tous et permettent de se familiariser facilement à ce jeu.

SSX

Tu te souviens de EA Sports BIG ? Ce jeu célébrait le football de rue, les sports extrêmes et, naturellement, la tête d'affiche du genre : le snowboard. SSX a pu renaître de ses cendres grâce à un reboot du jeu dans la franchise classique 2012.

Désormais disponibles via une rétrocompatibilité sur Xbox Series X, S et Xbox One , SSX est un jeu de snowboard en mode arcade qui te confronte à la réalité et t'invite à exécuter des figures folles, qui défient la gravité. Les cours sont compliqués et les courses sont rapides, mais les figures priment dans SSX. La version 2012 du jeu proposait même des environnements réels cartographiés par un satellite de la NASA et, si tu le souhaites, tu peux même télécharger tes propres playlists.

SSX, considérée comme une suite, n'est pas adulée pour rien et le reboot de 2012 est excitant et amusant, même aujourd'hui. Ne snobe pas ce jeu uniquement parce qu'il est "vieux" - tu commettrais une grave erreur.

Alto's Adventure

Le genre Runner existe depuis longtemps, mais Alto's Adventure a réussi l'impensable et a associé de superbes effets visuels avec un jeu de snowboard afin de créer quelque chose de réellement spécial qui transcende tant le support que le genre.

Un incontournable même si on ne tient pas compte du jeu de snowboard ; dans Alto’s Adventure, il suffit d'appuyer pour sauter ou exécuter des figures pour atteindre des objectifs et obtenir des scores élevés et des mises à jour. Appuyer pour sauter ; maintenir appuyé pour exécuter une figure ; c'est aussi simple que ça. Trois objectifs doivent être atteints et quelques surprises proposées à un stade avancé du jeu permettent de dépasser les limites du snowboarding.

Ce jeu est proposé à un prix modique sur les appareils iOS et est gratuit sur Android et une collection de tous les jeux Alto est disponible sur Nintendo Switch également.

Snow

Snow existe depuis un certain temps, la version beta datant de la fin 2016. Présenté comme offrant un environnement ouvert impressionnant , tu peux personnaliser ton personnage, explorer la montagne modélisée manuellement et participer à de nombreux évènements. Snow propose même un drone et une motoneige ainsi qu'un jeu de snowboard et de ski, tout en offrant des effets sonores et visuels réalistes au joueur.