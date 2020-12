Les jeux incontournables en décembre !

Avec l'arrivée très anticipée d'un Cyberpunk 2077 déjà légendaire, le retour de Medal of Honor avec une expérience VR et un regard passionnant sur la mythologie grecque dans Immortals: Fenyx Rising, le dernier mois de l’année nous réserve en tout cas beaucoup de plaisir. Auquel veux-tu absolument jouer ?

Cyberpunk 2077

N’y allons pas par quatre chemins : Cyberpunk 2077 est le jeu que tout le monde attend avec impatience après la deuxième partie de The Last of Us. C'est un regard sombre, sale et complexe mais convaincant sur un avenir high-tech et low-life dans un monde ouvert. Avec des éléments de jeu de rôle profonds qui, avec tes choix, définissent presque tous les éléments de l'histoire et du gameplay - et avec Keanu Reeves comme complice !

Sort le 10 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Immortals: Fenyx Rising

Les dieux grecs font appel à un jeune héros pour chasser un ancien et puissant ennemi de leur territoire. Le résultat ? Un RPG d'action en monde ouvert qui, sur papier, ressemble plus ou moins à Assassin's Creed: Odyssey, mais qui n’a pas tardé à se faire un nom. Immortals se joue de manière extrêmement fluide, combinant action et hypermobilité, énigmes environnementales intelligentes et combat tactique d'une intensité satisfaisante. Et ne te laisse pas berner par le 12+ sur la boîte et le style visuel coloré ...

Sort le 3 décembre pour PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.

Medal of Honor: Above and Beyond

Nous devrons attendre encore un peu avant de pouvoir jouer à un prochain Medal of Honor ‘normal’, mais cette version VR Above and Beyond satisfera notre faim pour le moment. Dans le jeu, tu es un agent secret et un combattant de la résistance français, plongé dans des scénarios passionnants de la Seconde Guerre mondiale. Tu tiens le rôle principal dans ton propre film d'action ou tu affrontes d'autres joueurs en multijoueur. Et pour ceux qui veulent se reposer les pouces, il existe une section documentaire qui te présente de vrais vétérans.

Sort le 11 décembre pour Oculus Rift et Steam VR.

Chronos: Before the Ashes

Il s'agit d'un RPG d'action sombre et fantastique où tu pirates des masses de monstres en tant que héros solitaire et – comment pourrait-il en être autrement – où tu essaies de sauver le monde. Tu as probablement déjà entendu, vu et joué tout cela auparavant, mais ce Chronos: Before the Ashes est si bien fait, que tu t’en foutras probablement. Le jeu introduit également un mécanisme qui fait que ton personnage de jeu a un an de plus chaque fois que tu le laisses mourir. Un jeu comme les autres ? Pas vraiment !

Sort le 1er décembre sur PC, PS4 et Xbox One

MXGP 2020

Boue, sueur et gloire. C'est ce que nous promet l'édition 2020 de la série officielle de motocross MXGP - pas toujours très réussie. Cette fois-ci par contre, c'est une réussite, avec les 68 coureurs des MXGP et MX2 de cette saison et les 19 circuits ! Tu les as joués jusqu’à la fin ? Dans ce cas, tu peux faire du hors-route dans les défis “waypoints” ou passer des heures dans l'éditeur de circuit pour créer un circuit sur mesure pour toi et tes potes. Un excellent jeu sur toutes les plateformes - et encore mieux sur la PS5.