Tu aimerais faire partie du monde de la F1 ? Alors participe dès maintenant à notre Red Bull Pit Stop Challenge et qui sait, peut-être seras-tu bientôt dans le paddock de l'équipage au stand Red Bull Racing lors du GP de Belgique à Spa-Francorchamps !

Arrêt au stand le plus rapide : 1,82 seconde

Cligne des yeux et tu l'as manqué ! Lors du Grand Prix du Brésil en 2019 , l'équipe Red Bull Racing a établi un incroyable record du monde en effectuant un arrêt au stand parfait (c'est-à-dire en soulevant une voiture de F1 et en changeant les quatre pneus) pour Max Verstappen en seulement 1,82 seconde ! Avec ce tour de force, l'équipe a battu le précédent record du monde de 1,88 seconde - qui était également à leur nom ! En voilà du travail d'équipe bien rôdé ...

Tour de piste le plus rapide : 262,242 km/h

L'un des records les plus insensés de la Formule 1 remonte à 2004. Les voitures de F1 étaient plus rapides que jamais et le Colombien Juan Pablo Montoya savait comment dompter ces bolides. Lors des qualifications pour le Grand Prix d'Italie à Monza , il a réalisé un tour de piste à une vitesse moyenne de pas moins de 262,242 km/h !

Malgré cette vitesse vertigineuse, Montoya n'a pas réussi à prendre la pole position à cette occasion. Il a réalisé son tour record dans la première partie de la séance et n'a pas pu égaler ce chrono plus tard, lorsque les places de départ ont été partagées. Rubens Barrichello a pu prendre la pole, grâce à une vitesse moyenne de 260,395 km/h. Pas mal non plus !

Le plus jeune pilote de F1 de tous les temps : Max Verstappen

Il y a un record qui ne peut jamais être battu avec les règles actuelles : celui du plus jeune pilote de F1 de tous les temps. Et c'est notre Max Verstappen qui détient ce record. Il n'avait que 17 ans, 5 mois et 15 jours lorsqu'il a participé au Grand Prix d'Australie en 2015, sa toute première course de F1. Les pilotes doivent maintenant avoir au moins 18 ans pour participer aux compétitions de F1.

For Real: Max Verstappen

Plus jeune vainqueur en F1 : Max Verstappen

Max ne détient pas un, mais deux records du monde ! En 2016 , il a remporté le Grand Prix d'Espagne . Il avait 18 ans, 7 mois et 15 jours à l'époque, ce qui fait de lui le plus jeune vainqueur de GP de tous les temps.

Max a pris le relais de Vettel en tant que plus jeune vainqueur de GP © Red Bull Content Pool

Amende la plus rapide : 6 secondes après le départ

Sebastian Vettel était rapide à tous les égards dans sa carrière en F1. Il était le plus jeune champion du monde de tous les temps et le plus jeune pilote de tous les temps en pole position . Mais il y a un record du monde dont il est probablement moins fier ... En 2006, il a fait ses débuts en F1 en tant que troisième pilote de BMW au Grand Prix de Turquie. 6 secondes après avoir quitté le garage pour le premier tour de ses essais libres, il était déjà condamné à une amende pour avoir roulé trop vite dans la voie des stands. Aïe !

Le plus petit écart entre les 2 premiers lors des qualifications : 0,000 seconde

Lors de la dernière course de la saison F1 en 1997, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve se disputaient le titre mondial. Après une collision très discutée avec Schumacher, Villeneuve a finalement été couronné vainqueur, mais un jour plus tôt - lors des qualifications - le monde de la F1 regardait le résultat bouche bée... Villeneuve et Schumacher avaient exactement le même chrono : 1.21.072 !

Comme il n'y avait pas de différence de temps même au millième de seconde, les trois premières places de départ de la course étaient déterminées par l'ordre dans lequel les trois pilotes avaient établi leurs temps au tour. Villeneuve était le premier à réussir son chrono de 1.21.072 et avait ainsi pris la pole position, devant Schumacher et Frentzen.

La course de F1 la plus rapide de tous les temps : 1 heure, 14 minutes et 19 secondes

Une course de F1 fait presque toujours environ 300 kilomètres. Mais la durée pour parcourir ces 300 kilomètres varie d’un circuit à l’autre. Pour la course la plus rapide de tous les temps, il faut remonter à 2003, sur le circuit de Monza. Michael Schumacher n'a eu besoin que d' une heure, 14 minutes et 19 secondes pour parcourir les 306 kilomètres. Soit une moyenne stupéfiante de 247,585 kilomètres à l'heure. Impressionnant, non ?

La plus petite avance du vainqueur : 0,010 seconde

Tu pensais que le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à l’arrivée du Grand Prix de Bahreïn 2021 était serré ? Il y a eu déjà plus fou ! Au Grand Prix d'Italie en 1971 , il n'y avait que 0,010 seconde entre le vainqueur Peter Gethin et le second Ronnie Peterson à l'arrivée. Le numéro trois François Cevert a terminé 0,09 seconde plus tard. Le top 5 complet a même franchi la ligne d’arrivée à 0,61 seconde d'intervalle. Un record absolu !