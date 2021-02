En ce qui concerne la vitesse absolue sur piste unique, rien de tel qu'un vélo de montagne cross-country (XC) à débattement court.

Le VTT cross-country a traversé une sorte de révolution au cours de la dernière décennie. Les circuits sont devenus plus techniques, avec d'énormes parties rocheuses, des virages rapides et de nombreux sauts. Alors que le XC était autrefois une question de semi-rigides et de pneus étroits, les pros ont maintenant tendance à privilégier les vélos à suspension intégrale, les pneus plus robustes (mais toujours très rapides) et même les tiges de selle télescopiques.

Que rechercher dans un VTT de cross-country

Les vélos de cross-country ont des angles agressifs qui mettent le cycliste en position avancée. La selle est positionnée directement au-dessus des manivelles pour une puissance maximale à travers les pédales et l'accent est mis sur les composants légers pour une efficacité maximale .

Ces vélos sont conçus pour sprinter sur les circuits et pour remonter les collines . Les principaux attributs comprennent des cadres rigides et légers, des roues de 29 pouces, un verrouillage de suspension à distance et un débattement minimal de la suspension pour soulager l’effort sur des parcours difficiles sans gêner la propulsion vers l'avant. Les vélos ont généralement un débattement d'environ 100 mm, voire moins. Les coureurs optent également pour des cadres rigides pour les parcours moins techniques, bien que nous n'ayons inclus que les vélos à suspension intégrale dans cet article .

Tu trouveras ci-dessous quelques-uns des meilleurs VTT de cross-country à suspension intégrale , et chacun a été choisi pour sa vitesse, son attrait, son caractère pratique et ses références (la plupart des marques ont également un modèle semi-rigide / à suspension avant uniquement pour les courses moins techniques).

1. Scott Spark RC

Kate Courtney sur son Scott Spark RC © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Scott Spark RC XC-mountainbike Prix : à partir de € 3320 Tailles : S, M, L, XL Matériau du cadre : fibre de carbone Taille de la roue : 29" Débattement de la suspension : 100 mm à l'arrière, 110 mm à l'avant

Scott affirme que son Spark RC est « le vélo de XC à suspension intégrale ‘le plus gagnant’ à ce jour » - cela pourrait sembler douteux si une autre marque était impliquée, mais la marque suisse n'a qu'à mentionner le nom de « Nino Schurter » pour réduire au silence les sceptiques. Non seulement le multiple champion suisse, mondial et olympique chevauche un Spark, cela vaut également pour le phénomène américain Kate Courtney.

C’est un choix populaire pour les coureurs cross-country et les chasseurs de Strava du week-end ; Scott propose une large gamme d'options de construction, y compris plusieurs modèles pour femmes dans la gamme Contessa. Bien que le vélo soit naturellement rapide, il est également raisonnablement indulgent et déploie une fourche à débattement de 110 mm pour t’aider à le guider dans les conditions difficiles.

2. Canyon Lux

Pauline Ferrand-Prévot sur son Canyon Lux © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Canyon Lux XC-mountainbike Prix : à partir de € 3430 Tailles : S, M, L, XL Matériau du cadre : fibre de carbone Taille de la roue : 29" Débattement de la suspension : 100 mm à l'arrière, 100/110 mm à l'avant

La marque allemande Canyon a marqué de son empreinte presque toutes les disciplines cyclistes ces dernières années, notamment le cross-country. Elle a sans doute les coureurs masculins et féminins les plus rapides et les plus excitants tels que Mathieu van der Poel et Pauline Ferrand-Prévot - tous deux ayant remporté certaines des victoires les plus impressionnantes des deux dernières saisons avec des vélos Lux et Lux WMN de Canyon.

Attends-toi à un cadre rigide et rapide équipé de composants ayant des spécifications supérieures à celles de nombreuses autres marques pour le même budget - Canyon est une société de vente directe et ses prix reflètent ce modèle économique épuré.

3. Trek Supercaliber

Trek Supercaliber XC-mountainbike Prix : à partir de € 4000 Tailles : S, M, L, XL, XXL Matériau du cadre : fibre de carbone Taille de la roue : 29" Débattement de la suspension : 60 mm à l'arrière, 100 mm à l'avant

Le vélo de course XC tout-en-un de Trek est utilisé par Jolanda Neff et Evie Richards sur le circuit de la Coupe du monde. Il est construit autour du mantra « matériau minimum - débattement minimum et rigidité maximale », qu'il poursuit grâce à son système de suspension IsoStrut unique qui fournit seulement 60 mm de débattement de la roue arrière via des bases flexibles, mais promet « une vitesse et une capacité à tout battre ».

Quel que soit le modèle que tu choisis - que ce soit le Supercaliber 9.7 à 3500 £ ou le Supercaliber 9.9 XX1 AXS à 10.000 £ - tu obtiendras le même cadre entièrement en carbone, les composants devenant de plus en plus high-tech (et plus légers) plus tu dépenses.

4. Specialized Epic

Tom Pidcock sur son Epic © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Specialized Epic XC-mountainbike Prix : à partir de€ 5500 Tailles : XS, S, M, L, XL Matériau du cadre : fibre de carbone Taille de la roue : 29" Débattement de la suspension : 100 mm à l'arrière, 100 mm à l'avant

Specialized a toujours été un acteur majeur sur le circuit de cross-country. Pendant des décennies, son Epic à suspension intégrale a remporté des titres au plus haut niveau et s'est transformé au fil des ans en sa dernière incarnation : une machine vive mais très performante avec un cockpit spacieux et un angle de tube de direction relativement détendu (67,5 °) visant les rigueurs des courses modernes. Cela signifie s'attaquer à une variété de terrains techniques, des montées raides et un sprint jusqu'à la ligne d'arrivée.

Le cadre entièrement en carbone du vélo prétend être 100 g plus léger que le précédent Epic tout en augmentant la rigidité ; Specialized affirme que son amortisseur arrière Brain retravaillé se rigidifie automatiquement lorsque tu pédales et devient plus souple pour les terrains accidentés. Intelligent.

5. Orbea Oiz M

Annie Last sur son Orbea © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Orbea Oiz M XC-mountainbike Prix : à partir de € 5150 Tailles : S, M, L, XL Matériau du cadre : fibre de carbone Taille de la roue : 29" Débattement de la suspension : 100 mm à l'arrière, 100 mm à l'avant

Orbea est une marque du Pays basque qui est devenue célèbre ces dix dernières années grâce à ses VTT soigneusement pensés, performants et de haute qualité. L'Oiz, son vélo de cross-country à suspension intégrale, ne fait pas exception, comme l'a prouvé le challenger du podium de la Coupe du monde Victor Koretsky non seulement en réalisant les meilleurs résultats, mais aussi en parcourant les sections les plus techniques.