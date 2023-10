Quels sont les pays que vous redoutez le plus ?

Liam : « Il n'y a aucun doute que ma première victoire en MX2GP en Allemagne restera gravée dans ma mémoire ! Remporter son premier Grand Prix est l'un des moments les plus mémorables de toute carrière. »

Lucas : « Je garderai un souvenir durable de ce Grand Prix en Allemagne (rires). J'étais très proche de la victoire, mais malheureusement, j'ai dû abandonner en raison d'une rupture de chaîne. Je savais que ma forme et ma vitesse étaient bonnes. Ce n'était donc plus une surprise quand j'ai gagné le GP suivant en Indonésie. Mais gagner un GP avec 3 séries, c'est vraiment un rêve. Une victoire que je n'oublierai jamais. »

Liam : « Le quintuple champion du monde Tim Gajser, l'une de mes grandes idoles, est venu me féliciter personnellement en Allemagne. Ma journée ne pouvait pas être meilleure ! J'admire Tim depuis de nombreuses années, et il m'a enseigné énormément. »

Lucas : « J'ai vraiment hâte de rouler contre les autres équipes ! C'est une expérience entièrement nouvelle pour moi, mais je suis convaincu qu'avec Liam et Jago, on s’amusera ! »

Liam : « Absolument ! J'ai déjà participé l'année dernière, mais cette fois-ci, je participe à la catégorie MX Open avec une moto de 350cc au lieu d'une 250cc. Cela demandera un certain ajustement, mais je suis vraiment impatient d'y être ! »

Liam : « Question difficile... Nous devons tous les trois être au meilleur de notre forme. Je vais donner le meilleur de moi-même, et je suis convaincu que Lucas et Jago en feront autant. »

