Le Motocross des Nations clôt traditionnellement la saison de MX. Lucas Coenen (MXGP), son frère jumeau Sacha Coenen (MX2) et Liam Everts (Open) s’affronteront côte à côte à Ernée, en France, pour la gloire éternelle du motocross et une place dans les livres d’histoire. Car cela fait déjà depuis 2013 que la Belgique n’a plus remporté le trophée. Après la quatrième place de l’année dernière, l’envie est grande.

Quotation Cela fait trop longtemps que l’équipe de Belgique n’est plus montée sur le podium, sans parler de la victoire. Essayons donc de changer la donne ! Liam Everts

Team Belgium n’a en tout cas pas à rougir de son effectif. Avec l’ancien vice-champion du monde – et leader incontesté cette année jusqu’à ce qu’une blessure vienne tout gâcher – Lucas Coenen, ainsi que les multiples vainqueurs de GP MX2 Sacha Coenen et Liam Everts, c’est un concentré de talent, de concentration et de vitesse qui prendra le départ. Pour les frères jumeaux, ce sera d’emblée l’une de leurs dernières apparitions, car à partir de 2027, ils s’envoleront pour les États-Unis et l’AMA SuperMotocross.

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Lucas : « Courir pour son propre pays reste quelque chose de spécial. À trois, nous voulons obtenir le meilleur résultat possible. Il y aura aussi beaucoup de public belge, donc ça va être génial. »

Liam : « J’ai vraiment hâte d’y être. Le Motocross des Nations est toujours un événement particulier : on court en équipe et on représente la Belgique. C’est aussi la dernière grande course de la saison. Le stress le plus intense s’est un peu dissipé pour tout le monde, donc tout est possible et tout est permis. »

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Sacha : « Ce serait formidable si l’équipe de Belgique pouvait remporter la victoire. Je pense que nous avons une équipe très solide et qu’à nous trois, nous pouvons obtenir un bon résultat. »

Liam Everts remporte le MX2GP © Red Bull Content Pool

02 Quelle est votre plus grande force ?

Lucas : « Nous avons de la vitesse, un bon départ et nous sommes tous les trois en excellente forme physique. De plus, nous avons tous réalisé une belle saison, donc je pense que tout joue en notre faveur. »

Liam : « Nous sommes tous les trois encore très jeunes et très motivés. Nous voulons vraiment aller loin. Cela fait longtemps que Team Belgium n’est plus monté sur le podium, et encore moins qu’il n’a pas gagné. Alors essayons de changer la donne ! »

Sacha : « Nous sommes solides sur le plan technique. Je pense que chacun d’entre nous a également la vitesse nécessaire pour réaliser un très bon résultat lors de nos courses. »

03 Si tu pouvais reprendre une qualité de l’un de tes coéquipiers, laquelle choisirais-tu ?

Lucas : « De mon frère, je prendrais sans hésiter ses départs. Et de Liam, son intelligence sur la moto. Il pilote de manière très maîtrisée, il est léger sur l’accélérateur et possède une très bonne technique. »

Liam : « Chez Sacha, je prendrais ses départs, et chez Lucas, sa vitesse constante. Surtout en début de saison, il a su maintenir ce haut niveau semaine après semaine. »

Sacha : « J’aimerais m’inspirer un peu de la technique de chacun d’eux. Ils sont tous les deux très solides techniquement sur la moto. »

04 Lequel d’entre vous trois est le plus détendu juste avant le départ?

Lucas : « Je pense que c’est moi qui suis le plus détendu. J’écoute de la musique et j’essaie de rester calme. Mais dès que j’enfile mon casque, c’est parti. »

Liam : « Lucas ? »

Sacha : « Je suis moi-même assez détendu avant une course. J’essaie simplement de m’amuser un peu avant le départ. Même si Lucas est généralement le calme incarné. »

05 Quelle est la première chose que tu fais le matin d’une course importante ?

Lucas : « Je prends mon portable et je fais défiler un peu. » (rires)

Liam : « Aller aux toilettes. (rires) Ma routine n’a rien de très passionnant. En fait, j’essaie simplement d’en faire une journée comme les autres. »

Sacha : « Prendre mon petit-déjeuner à la Red Bull Energy Station. Pour moi, c’est toujours l’un des meilleurs moments du week-end. »