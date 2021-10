Nafi Thiam a désormais une canette Red Bull à son effigie !

Je figure sur une canette ! C’est vraiment trop cool, non !? Cela a été une année très difficile. J'ai travaillé si dur, mais les résultats sont là. Je suis tellement heureuse. Red Bull m'a toujours soutenue, c'est donc incroyable d'être célébrée de cette manière unique. Cela me donne des ailes pour continuer, continuer à rêver et me fixer de nouveaux objectifs. Let’s do this !

