Heptathlète Nafi Thiam: « Le travail d’un athlète, ça ne s’arrête jamais. »

01

« J’ai commencé l’athlétisme quand j’avais six ou sept ans. Ma maman voulait que je fasse du sport et je ne savais pas trop quoi essayer. Elle m’a proposé l’athlé parce qu’elle en avait fait quand elle était plus jeune. Et voilà, j’ai dit OK, j’ai essayé et j’ai adoré et j’ai continué. »

02 Qu’aimez-vous le plus dans votre sport ?

« Ce que j’aime avec l’hepta c’est la diversité, le fait de travailler toutes ces épreuves qui sont très différentes : lancer, sauter, courir, réussir à mettre un entraînement où on peut tout caser et réussir à s’améliorer partout, c’est vraiment un gros challenge. Ce que je ressens en compétition, je suis une compétitrice, donc je vais après les médailles, après la victoire, mais je pense que vraiment au fond, ce qui me plaît le plus, c’est le combat avec moi-même. Essayer de me dépasser et vraiment mon but ultime c’est de devenir la meilleure athlète que je puisse possiblement être. »

03 Quelles sont vos plus grands points forts ?

« Mon mental, le fait de toujours vouloir aller plus loin, de ne pas me mettre de limites. Quand j’ai envie de quelque chose, je me donne vraiment les moyens. Je fais les sacrifices et je travaille dur pour. Ça peut être un avantage et un désavantage parce que parfois j’ai peut-être du mal à m’arrêter et à me reposer. Mais avec les années et avec l’expérience, c’est quelque chose qu’on apprend et c’est pour ça que je me sens de plus en plus à l’aise et de mieux en mieux dans mon sport. »

Nafi Thiam © Matt Bouch

04 Quel est le meilleur conseil qu’un entraîneur t’ait donné ?

« Je pense que l’athlétisme c’est un sport individuel donc c’est vrai qu’on est seul sur la piste et on est seul face à nous-mêmes en compétition, mais c’est aussi un sport d’équipe parce que le coach est très important à l’entraînement et en compétition. Personnellement, les coachs que j’ai eus m’ont donné énormément de conseils avec les années. C’est comme ça que j’ai beaucoup évolué, mais je pense qu’il y a certaines choses qu’on peut seulement apprendre avec soi-même. Le côté coaching et le côté athlète c’est deux parts que tu dois travailler et qui doivent se développer avec les années. »

05 Quelle est la plus petite chose que vous faites avec le plus grand impact en tant qu’athlète ?

« Je pense que c’est vraiment l’addition de toutes les petites choses qui font la différence. Je pense que parfois on a aussi cette idée que c’est le travail sur la piste uniquement, tu t’entraînes dur pendant l’entraînement et puis tu rentres chez toi. Pour moi, le travail d’un athlète ça ne s’arrête jamais, c’est du matin au soir, c’est l’entraînement, mais c’est aussi les traitements, c’est les exercices à la maison, c’est la nutrition, c’est aller se coucher tôt, c’est tellement, tellement de petites choses. »

06 Par rapport aux compétitions d’hiver et d’été, pour lesquelles avez-vous le plus de confiance ?

« L’indoor et l’outdoor, les deux sont amusants. J’aime bien les deux, mais ce n’est pas exactement la même épreuve. Cette année, le focus est vraiment sur les Jeux, donc on ne fait pas d’indoor et on essaie d’avoir la préparation idéale pour être au meilleur niveau une fois que l’été arrivera. »

07 Quelles sont vos stratégies pour gérer le stress lié aux risques ?

« J’essaie de toujours me concentrer sur ce que je peux contrôler. En sport de niveau, il va y avoir des blessures, il va y avoir des contre-performances, des choses qu’on ne peut pas éviter au top niveau. C’est ce dont je parlais plus tôt, j’essaie de tout faire bien. Je me donne à fond à chaque entraînement, je fais mes traitements, je fais tous mes exercices, je vais dormir tôt, je mange bien pour que le jour où ça arrive, je ne puisse pas avoir de regrets en me disant ‘ah ben ouais, c’est ma faute, j’aurais pu faire ça, j’aurais dû faire ça mais je ne l’ai pas fait parce que j’étais paresseux, parce que j’avais pas envie, parce que j’avais un truc prévu ce soir-là…’ Donc, j’essaie vraiment de mettre toutes les choses de mon côté et de me concentrer sur ce que je peux contrôler et voilà. Il y a des choses qu’on ne peut pas éviter et quand ça arrive, il y aura toujours des mauvais moments et il faut essayer de se refixer un nouvel objectif, trouver un nouveau moyen d’atteindre cet objectif et y aller step by step. Je pense que même dans les mauvais moments, il y a toujours quelque chose de positif. On apprend sur soi-même, sur son corps, sur son sport. »

Nafi Thiam © Matt Bouch

08 Quel titre à la une aimeriez-vous lire à propos de vous-même ?

« Si je pouvais écrire un titre de journal au futur, ce serai ‘Nafi Thiam, une troisième fois en or’. »

09 En quoi excellez-vous en dehors de votre sport ?

« Je ne pense pas être une experte dans autre chose aussi bien que l’heptathlon, mais bon, j’ai étudié la géographie à l’université. Donc, si je n’avais pas été athlète professionnelle, peut-être que j’aurais été une très bonne géographe, mais il y a beaucoup de choses qui m’intéressent, mais c’est plus comme hobby, pour le fun. »

10 Quelle est la chose dans laquelle vous voudriez être vraiment douée ?

« J’aurais bien aimé être un peu plus manuelle, savoir faire des choses dans la maison, construire des meubles, ce genre de truc. »

11 Quelle est votre épreuve préférée et quelle est la meilleure ?

« Je pense que je suis plus à l’aise dans les épreuves de saut et les épreuves techniques en général, donc les sauts et les lancers, mais je n’ai pas vraiment d’épreuve favorite. Ce qui me plaît justement dans l’hepta c’est être capable de faire de tout et la diversité. »

Nafi Thiam © Matt Bouch