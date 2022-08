« Championne du monde et d'Europe dans la même annee, ce serait unique! »

Comment Nafi Thiam a-t-elle vécu sa saison ? Quelles sont ses perspectives ? Nous avons parlé avec elle juste avant son départ pour les championnats d'Europe à Munich.

01

« Les entrainements avant les championnats du monde étaient comme d'habitude. Je me suis entraînée avec mon groupe. Et puis, les 10 derniers jours avant la compétition, on était en camp d'entraînement à Los Angeles afin de déjà s'habituer à la météo et au décalage horaire. Et donc, là j'ai fait mes entraînements seule mais aussi entourée du reste de l'équipe nationale. »

02 Qu'est-ce que ça fait d'être toujours parmi les favorites ?

« C’est sûr que c’est une pression supplémentaire d’être la favorite et d’être attendue. Je pense que c’est quelque chose que j’ai appris à mieux gérer avec les années. Une fois que la compétition commence, on ne pense plus vraiment à ça et on est concentré sur l'épreuve. »

Nafi Thiam's training room © Geoffrey Meuli/Red Bull Content Pool

03

« Entre les épreuves heptathlon tu n’as pas vraiment l’occasion de te détendre (rires). Mais il y a quand même des moments où tu peux manger quelque chose et récupérer un peu avant l’épreuve suivante... »

04

« Avant les 800 mètres, j’étais concentrée sur ce que je devais faire. Je savais comment je devais courir. J’étais confiante aussi parce que je savais que j’avais bien travaillé pour cette épreuve et que je pouvais faire un bon truc. Je ne me sentais pas spécialement stressée parce que je me disais "tant que je donne le maximum et que je vais à fond, je pourrais avoir aucun regret. »

05

« Après le 800 mètres, j’étais très contente de ma performance bien sûr. J’ai même battu encore un record personnel ! Et puis, c’était aussi plus rapide que je pensais être capable de faire... Puis en même temps j'étais forcément très heureuse aussi d’être championne du monde (rires). »

Nafi Thiam © Bavo Swijgers/Red Bull Content Pool

06 Et ensuite se préparer directement pour les championnats du monde ?

« C’est quand même très important de profiter du succès. Cette année, c’était assez spéciale parce que le championnat européen et le championnat du monde se déroulent la même année, ce qui n’arrive jamais. Devenir championne du monde et d'Europe dans la même annee, ça serait très unique... »

« Mais donc il a fallu quand même assez rapidement se reconcentrer sur l’objectif suivant. J’ai eu après mon heptathlon deux jours de repos complet, et ensuite le troisième jour je suis retournée à l’entrainement. C’était un peu compliqué au début parce que j’étais très fatiguée. Mais c’est quand même important de rester active, pour pouvoir essayer de faire une bonne performance au championnat d’Europe aussi. »

« Ce qui est sûr, c’est que d’avoir fait une si bonne performance aux championnats du monde, ça me met en confiance pour les championnats d’Europe. Et je me dis que même s’il y a la fatigue et peu de récup, je suis en forme et je suis capable de faire une bonne performance à nouveau. »

07

« Il y a une très bonne ambiance dans les épreuves combinées. On reste ensemble pendant deux jours. C’est souvent les mêmes filles qu’on retrouve en compétition. Il y a moins de changement que dans les épreuves comme le 100 mètres et les relations sont hyper amicales. Il y a surtout beaucoup de respect. C’est vraiment chouette d’avoir une compétition dans ce genre de mindset. »

Nafi Thiam © Geoffrey Meuli/Red Bull Content Pool

08 Dans quelle mesure une compétition devant ton propre public est-elle différente d'une compétition à Munich ou à Eugène ?

« Je ne pense pas qu’on puisse vraiment comparer. Même si c’est incroyable de sauter au Mémorial Van Damme devant un public belge, où il y a toujours une ambiance géniale, les compétitions à Eugène et à Munich sont d'un niveau beaucoup plus élevé. Parce que ça, c'est vraiment ce à quoi on travaille toute l'année. C’est vraiment un rêve pour tous les athlètes belges de faire un championnat d’Europe ou un championnat du monde. Avoir une telle compétition en Belgique, ça serait vraiment génial ! »

09 Quels sont tes projets après le championnat ?

« Après les championnats européens, j’ai encore une compétition début septembre à Bruxelles : le Mémorial Van Damme. Ensuite, ma saison sera terminée donc je vais pouvoir profiter de mes vacances et faire tout que je veux (rires). »