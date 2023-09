01 La sécurité avant tout !

Marten Van Riel natation © Red Bull Content Pool

En Belgique, il n'y a que quelques endroits où la natation en eau libre est autorisée. Il est essentiel de respecter ces règles. Souvent, il est obligatoire de nager en portant une bouée bien visible, généralement de couleur orange, qui te rendra très visible aux autres personnes présentes sur et dans l'eau. La bouée est légère et flotte derrière toi grâce à un ruban, ce qui ne te gênera pas pendant ta nage. Au contraire, elle peut se révéler très pratique ! Par exemple, tu peux t'y agripper pour te reposer pendant ta nage et y ranger tes objets de valeur, évitant ainsi de les laisser sans protection sur le bord de l'eau. Il est également recommandé de s'entraîner en groupe pour la natation en eau libre. De cette manière, vous attirerez plus rapidement l'attention et il y aura plus de contrôle.

02 Augmente ta cadence de bras

Nage en eau libre Marten Van Riel © Red Bull Content Pool

Lors de la natation en eau libre, il est essentiel d'augmenter la cadence de tes mouvements de bras. Plus l'eau est agitée, plus tes gestes doivent être courts. Cela réduit la période où tu flottes à la surface. En comparaison, dans une piscine calme, des mouvements de bras plus lents sont plus efficaces, car la surface plane de l'eau ne crée pas de vagues. Donc, lorsque tu te retrouves en eau libre, assure-toi de pratiquer des mouvements de bras plus rapides.

03 Entraîne ton sens de l’orientation dans l'eau

Marten Van Riel natation © Red Bull Content Pool

Pour éviter de parcourir des distances supplémentaires lors d'une course ou d'une séance d'entraînement en natation en eau libre, il est essentiel de préparer à l'avance ton sens de l'orientation dans l'eau. Une technique de nage utile à cette fin est le « water-polo », où tu nages en crawl tout en gardant la tête hors de l'eau. Les joueurs de water-polo l'utilisent constamment pour surveiller le ballon et leurs adversaires pendant le match. N'oublie pas de t'exercer à cette nage en piscine au préalable. Ainsi, lors de tes sessions de natation en eau libre, tu pourras aisément vérifier si tu maintiens la bonne direction et effectuer des ajustements en temps opportun si nécessaire.

04 Teste ton équipement

Marten Van Riel natation en eau libre © Red Bull Content Pool

Avant de te lancer, prends le temps de tester ton équipement. Il est possible qu'une combinaison te donne une sensation d'oppression la première fois, mais tu t'habitueras rapidement. Une telle combinaison offre d'énormes avantages en natation en eau libre, pouvant te permettre de nager jusqu'à cinq secondes plus vite par cent mètres. Si tu es moins expérimenté dans l'eau, tu en tireras d'autant plus de bénéfices.

Le masque est également important. Il doit correspondre au moment de la journée où tu prévois de nager. Si tu choisis de nager tôt le matin ou en fin de journée, lorsque la luminosité est moindre, opte pour des lunettes plus légères. En revanche, si tu nages pendant la journée, le port de lunettes noires avec des verres réfléchissants peut t'empêcher d'être ébloui par le soleil.

05 Gare à la « machine à laver »

Marten Van Riel eau libre © Red Bull Content Pool

Les personnes qui s'essayent pour la première fois à la natation en eau libre ou qui participent à un triathlon éprouvent souvent un choc. Dans l'eau, les choses peuvent parfois devenir chaotiques, en particulier au moment du départ et autour des bouées, où il est possible de recevoir un coup ou d'avoir d'autres nageurs très proches. Dans de telles situations, il est important de garder son calme, même si l'on subit un coup de pied ou un coup de bras. Si cela te met mal à l'aise, il est conseillé de te décaler sur le côté de la course. Bien que cela puisse entraîner une légère augmentation de la distance parcourue, cela te permettra de nager plus confortablement. À l'entraînement, entraîne-toi déjà avec d'autres nageurs en nageant le plus près possible les uns des autres pour simuler cette « machine à laver ».

Il est également important d'être honnête quant à ton niveau de natation. Lors d'un triathlon, évite de te lancer dans l'eau aux côtés de nageurs considérablement plus rapides que toi, ou l'inverse. Cela permet d'éviter de gêner les autres participants et de profiter au maximum de la portion en eau libre de ta course.