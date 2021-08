Neymar Jr. à propos de son tournoi de foot : « Ça m'a tellement manqué ! »

« C'est incroyable ! Je me souviens comme si c'était hier quand ils m'ont présenté l'idée du tournoi, avec toutes les règles et les buts encaissés qui m'ont ramené à mon enfance. Le but était de faire du Red Bull Neymar Jr's Five une référence pour les footballeurs quand ils pensent au jeu à 5. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie ! Plus de 400.000 personnes de dizaines de pays ont participé aux éliminatoires au cours des quatre dernières années. Incroyable ! Et c’est génial de voir de plus en plus d'équipes féminines au tournoi, toujours au plus haut niveau. Nous avons parcouru un long chemin, mais ce n'est que le début de notre voyage. »